Guschmer: Aquiles Álvarez "tendrá que contestar sobre el dinero en fundas"

El asambleísta de ADN descarta que la investigación del caso Goleada, contra Aquiles Álvarez, sea un proceso político

El asambleísta de ADN, Andrés Guschmer, se refirió a la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el caso Goleada.

El oficialismo se pronunció sobre la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante una investigación de la Fiscalía que ha denominado caso Goleada, pero solo lo hizo después de que se conociera que el funcionario llegó a Quito, a la audiencia de formulación de cargos. El asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Andrés Gushmer, habló sobre el tema y descartó que se trate de un "proceso político" en contra del funcionario, quien ha sido opositor del Gobierno de Daniel Noboa.

"No estamos aquí para capitalizar políticamente, no es un proceso político, es un proceso que tiene que seguir su curso", dijo Gushmer rodeado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, y de otros coidearios del bloque, como los oficialistas Inés Alarcón, Sade Fritschi, y más.

A Gushmer le llamó la atención los dólares que se habrían incautado durante los allanamientos y detención de Álvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, así como la aprehensión de ocho personas más, entre quienes figuran procesados por el caso Triple A.

"Fiscalía hará preguntas, si es normal tener esa cantidad dinero en efectivo en fundas. Eso tendrá que contestar él. Y si es normal, tendrá que contestar por qué es normal tener cientos de miles de dólares en su casa", manifestó el asambleísta de Guayas sobre los dólares que se hallaron en una de las casas allanadas.

El dinero, junto a teléfonos, computadores y documentos están incautados porque "guardarían relación con la investigación" por el caso Goleada, según Fiscalía. Sin embargo, el Ministerio Público no ha precisado la cantidad decomisada.

Ante las preguntas de la prensa sobre una presunta persecución política contra Álvarez, Guschmer se desmarcó y respondió que respeta el trabajo de los investigadores.

"La Fiscalía es un organismo autónomo y dejaremos que haga su trabajo. No persogue políticos, sino a quienes incumplen la ley. Si rompen la ley, preocúpense porque seguramente la Fiscalía los va a perseguir", expresó.

El caso Goleada se conoció este 10 de febrero, después de la Fiscalía ejecutó varios allanamientos para detener a 11 personas, quienes están investigadas por el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, cuya indagación ha sido denominado caso Goleada.

El operativo para detener a Álvarez, sus dos hermanos y otros ocho sospechosos se registra horas después de que el Consejo de la Judicatura (CJ) nombró a Damián Larco como reemplazo de Mario Godoy, quien solicitó una licencia. Aunque la persona que debía ocupar ese cargo era Alexandra Villacís, el Pleno conoció la supuesta existencia de un impedimento en el Ministerio de Trabajo que le prohibía tomar esas funciones y por ello eligió a Larco, quien antes laboró como director del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Daniel Noboa.

Las órdenes de detención también se ejecutaron al siguiente día de que el tribunal que lleva el caso Triple A negó un recurso de aclaración, el cual impidió que se instale la audiencia de juicio en contra de Álvarez y 21 personas naturales y jurídicas más (empresas) por su presunta participación en el delito de comercialización ilegal de combustibles. Aquella diligencia estaba convocada para el 31 de enero y 1 de febrero, pero se difirió por ese recurso.

Mientras ADN emitía su pronunciamiento, Aquiles Álvarez, sus hermanos y los demás sospechosos presenciaban la audiencia de formulación de cargos en la Unidad Anticorrupción, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

