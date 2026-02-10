EN VIVO | Detención de Aquiles Álvarez en el Caso Goleada: cronología del día

Estos son los hechos de la jornada en orden inverso, desde lo más reciente hasta el inicio del operativo

Ambiente en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde los procesados del caso Goleada llegaran bajo estrictas medidas de seguridad y fuerte resguardo policial para las diligencias judiciales correspondientes.

La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco del denominado caso Goleada ha marcado la agenda política y judicial del país este martes 10 de febrero de 2026. El operativo, ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional durante la madrugada, dejó 11 personas detenidas y abrió un proceso judicial que deberá resolverse inicialmente en la audiencia de formulación de cargos, prevista dentro del plazo legal de 24 horas.

Mientras las autoridades avanzan en las diligencias judiciales en Quito, la expectativa se mantiene tanto en el Complejo Judicial Norte como en el Municipio de Guayaquil, donde aún no se ha emitido un pronunciamiento institucional oficial y se espera que se haga al mediodía. En paralelo, el caso continúa generando reacciones políticas y seguimiento público, debido a las implicaciones institucionales y administrativas que podría tener la situación legal del alcalde.

Municipio estaría por pronunciarse y ambiente de expectativa

Mientras avanza el proceso judicial, en el edificio municipal de Guayaquil se mantiene un clima de expectativa y cautela. Hasta el momento, la Alcaldía no ha emitido un comunicado oficial ni la Dirección de Comunicación ha difundido pronunciamientos institucionales sobre la detención del alcalde. Se espera que lo hagan a las 12:00 des este 10 de febrero.

El único pronunciamiento público, hasta ahora, provino de la vicealcaldesa Tatiana Coronel, quien en la red social X denunció una presunta persecución política. Sin embargo, aún no se ha confirmado si asumirá vocerías o funciones temporales mientras se define la situación jurídica de Aquiles Álvarez.

Ambiente en las afueras del Municipio de Guayaquil. Juan Daniel Ponce

Defensa cuestiona el proceso y niega hallazgos de dinero

El abogado del alcalde sostiene que Álvarez ha cumplido las medidas cautelares del Caso Triple A y asegura que el grillete electrónico se carga durante la noche. También afirma que la defensa no ha sido notificada sobre la audiencia ni ha tenido acceso al expediente y niega que se haya encontrado dinero en el domicilio del funcionario.

El estudio jurídico del abogado Ramiro García representa al alcalde Aquiles Álvarez. MATTHEW HERRERA/EXPRESO

Audiencia deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas

La detención se ejecutó con fines de formulación de cargos, lo que implica que el alcalde deberá ser presentado ante un juez dentro de las siguientes 24 horas, instancia en la que se definirá su situación jurídica y las posibles medidas cautelares.

Llegan los detenidos a la Unidad Anticorrupción de Quito

Un bus escoltado por la Policía trasladó a los 11 detenidos del Caso Goleada, entre ellos Aquiles Álvarez y sus hermanos, hasta la Unidad Anticorrupción del Complejo Judicial Norte, en Quito. En el lugar se reforzó la seguridad y se restringió el acceso en los alrededores.

Un bus escoltado por la Policía llegó con los procesados por el caso Goleada a la Unidad Anticorrupción de Quito. Foto: Gustavo Guamán/ EXPRESO

Fiscalía reporta indicios incautados

Las autoridades informan que durante los allanamientos se levantaron indicios como documentos, dinero en efectivo, equipos informáticos, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que serán incorporados a la investigación.

La Fiscalía General del Estado informa que 11 personas fueron detenidas dentro del operativo, entre ellas Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde. La institución no ha detallado públicamente los roles específicos de cada investigado dentro de la presunta estructura.

Directivos de Barcelona SC son parte de los detenidos en Caso Goleada.CORTESIA

Se confirma que el alcalde no portaba grillete electrónico

Las autoridades señalan que, al momento de la detención, Aquiles Álvarez no portaba el grillete electrónico impuesto como medida cautelar dentro del Caso Triple A, en el que es investigado por presunta comercialización ilegal de combustibles.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoGoleada: entre los indicios levantados durante los allanamientos constan teléfonos celulares, dispositivos USB, computadores, dinero en efectivo y documentos que guardarían relación con la investigación. pic.twitter.com/s8xkKv6wzX — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 10, 2026

Detención del alcalde en el operativo del Caso Goleada

La Policía Nacional y la Fiscalía ejecutan la orden de detención contra Aquiles Álvarez en el marco del Caso Goleada, investigación que analiza presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.

En la madrugada, la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos simultáneos en varios puntos de la provincia del Guayas como parte de la investigación penal que dio origen al operativo.

¿Qué es el Caso Goleada?

El denominado Caso Goleada es una investigación liderada por la Fiscalía General del Estado que indaga una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a posibles delitos de lavado de activos y defraudación tributaria. El operativo se ejecutó la madrugada del 10 de febrero de 2026 con allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia del Guayas, donde se levantaron indicios como dinero en efectivo, documentos y equipos electrónicos que serán incorporados al expediente fiscal.

Dentro de esta causa, la Fiscalía ordenó la detención de 11 personas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, quienes figuran entre los investigados. Según las autoridades, la investigación busca seguir la ruta de presuntos movimientos financieros irregulares para determinar responsabilidades dentro de la supuesta red que habría causado perjuicios económicos al Estado.

¿Qué más pasó en la madrugada?

Horas antes del operativo, se desarrolló una sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura en la que se designó a Damián Larco como presidente temporal del organismo, en medio de cambios institucionales ocurridos durante la madrugada del mismo día.

