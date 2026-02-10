“Sin derechos no hay país”: Aguiñaga sobre detención de alcalde de Guayaquil

Marcela Aguiñaga pide que la justicia actúe con independencia y transparencia tras la detención del alcalde

Aguiñaga enfatizó que los derechos ciudadanos y el debido proceso son sagrados, y afirmó que "sin derechos, no hay país”.

La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco del Caso Goleada, generó el pronunciamiento de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien pidió que la justicia actúe con total independencia y transparencia, respetando los derechos ciudadanos y el debido proceso.

“Exigimos que la justicia actúe con transparencia y total independencia, alejada de cualquier sospecha de tiempos o intereses políticos. Los derechos ciudadanos y el debido proceso son sagrados. Sin derechos, no hay país”, dijo Aguiñaga a través de un tuit colgado en su cuenta oficial de X.

Ante los hechos de conocimiento público sobre el Alcalde @aquilesalvarez, exigimos que la justicia actúe con transparencia y total independencia, alejada de cualquier sospecha de tiempos o intereses políticos. Los derechos ciudadanos y el debido proceso son sagrados.



Sin… — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) February 10, 2026

Caso Goleada: 11 detenidos y allanamientos simultáneos



Detenidos por caso Goleada llegan en bus de la Policía a Unidad judicial de Quito Leer más

El Caso Goleada investiga una presunta estructura dedicada a delitos financieros, incluyendo lavado de activos e irregularidades tributarias. La Fiscalía General del Estado (FGE), como publicó antes EXPRESO, realizó allanamientos en varios puntos del Guayas y detuvo a 11 personas, entre ellas el alcalde y sus hermanos, Antonio y Xavier Álvarez. La Fiscalía no precisó los roles específicos de cada detenido dentro de la presunta red.

(Le puede interesar leer: Detención de Aquiles Álvarez: vicealcaldesa Tatiana Coronel denuncia persecución)

La prefecta destacó que los procesos judiciales no deben estar condicionados por intereses políticos ni por el tiempo en que se toman las decisiones. Para Aguiñaga, la protección de los derechos ciudadanos y el respeto al debido proceso son pilares fundamentales de la democracia.

“Sin derechos, no hay país”, reiteró, subrayando la importancia de que la justicia actúe de manera imparcial y clara.

A la ciudadanía, la detención de Álvarez le genera preocupación sobre la continuidad de los proyectos y servicios municipales. Al momento de su captura, según dijo la Fiscalía, el alcalde no portaba el grillete electrónico impuesto como medida cautelar en el Caso Triple A, relacionado con presunta comercialización ilegal de combustibles. El juicio de este caso estaba previsto para el 31 de enero de 2026, pero fue diferido sin nueva fecha. Esto aumenta la atención sobre cómo se garantizará la administración local mientras avanzan las investigaciones.

Aquiles Álvarez detenido: ¿De qué acusan exactamente al alcalde de Guayaquil? Leer más

"Como ciudadano me preocupa qué vaya a pasar. ¿Y si Guayaquil se queda sin un norte? ¿Todos estos problemas que ha habido entre la Alcaldía y el Gobierno han frenado o trabado una serie de obras en la ciudad? El mismo alcalde lo ha denunciado. ¿Qué pasará ahora? Guayaquil teme por desestabilizarse", mencionó Sonia Castro, habitante de La Alborada.

Cambios en el Consejo de la Judicatura y contexto político

Este mismo martes, el Consejo de la Judicatura nombró a Damián Larco como presidente temporal del Consejo de la Judicatura, en medio de cuestionamientos por la legalidad del proceso y la imposibilidad de que la vocal suplente, Alexandra Villacís, asumiera el cargo.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!