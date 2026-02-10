Detenidos por caso Goleada llegan en bus de la Policía a Unidad judicial de Quito

11 personas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fueron detenidas por la investigación del caso Goleada

Un bus escoltado por la Policía llegó con los procesados por el caso Goleada a la Unidad Anticorrupción de Quito.

En medio de un fuerte resguardo llegó un bus escoltado por la Policía Nacional con los 11 detenidos por el caso Goleada, entre ellos, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El automotor arribó aproximadamente a las 10:00 de este 10 de febrero de 2026 a la Unidad Anticorrupción, ubicada en la parte trasera del edificio del Complejo Judicial Norte, en Quito.

Los policías cerraron el paso en las vías que rodean a la dependencia judicial. En el sitio había vallas metálicas y cintas de seguridad para impedir el paso de los medios de comunicación, ante la gran expectativa que había por la llegada del alcalde Álvarez, sus dos hermanos, Antonio y Xavier, así como otras 8 personas más, cuyos nombres aún no ha revelado el Ministerio Público.

Luego de que el bus entró al edificio de la Unidad Judicial, también ingresaron otros policías con cajas y fundas, en donde se presume transportaban los indicios que Fiscalía se decomisó durante los allanamientos.

En tempranas horas, el Ministerio Público informó que se incautaron teléfonos celulares, dispositivos USB, computadores, dinero en efectivo y documentos, cuyos indicios "guardarían relación con la investigación" del caso Goleada.

¿Qué es el caso Goleada?

Los procesados fueron detenidos durante varios allanamientos en esta madrugada, como parte de la investigación de la Fiscalía por el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Desde la Fiscalía se informó que los cargos y el detalle de las personas detenidas se conocerá durante la instrucción fiscal. Mientras tanto, las diligencias mantienen en fase reservada.

El abogado de Aquiles Álvarez, Ramiro García, indicó que tras el traslado, se realizará la formulación de cargos en una audiencia, en donde se conocerán los delitos por los que Fiscalía detuvo al funcionario, así como a los demás procesados.