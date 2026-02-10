Aquiles Álvarez fue detenido con fines de formulación de cargos: qué implica esto

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, fue detenido con fines de formulación de cargos en el marco del Caso Goleada

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido dentro de un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional en el marco del denominado caso Goleada, que investiga presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y lavado de activos. La captura se realizó mediante una orden de detención con fines de formulación de cargos, medida que implica que el detenido deberá ser presentado ante un juez en un plazo máximo de 24 horas para la audiencia correspondiente.

Según información oficial difundida por la Fiscalía, al momento de su detención Álvarez no portaba el grillete electrónico que le había sido impuesto como medida cautelar dentro de otra investigación relacionada con la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, circunstancia que podría ser considerada por el juez al momento de evaluar las medidas cautelares en la audiencia.

Durante los allanamientos ejecutados en el operativo se levantaron indicios como dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, documentos y equipos informáticos que formarían parte de la investigación penal en curso. Las órdenes de detención se ejecutaron contra varias personas investigadas en la causa, entre ellas familiares del alcalde.

¿Qué significa la detención con fines de formulación de cargos?

De acuerdo con la explicación jurídica difundida por el abogado Felipe Rodríguez Moreno, este tipo de detención se aplica cuando la Fiscalía prevé iniciar formalmente el proceso penal contra el detenido y solicitar medidas cautelares ante un juez. En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentará los elementos de convicción recabados durante la investigación y solicitará la medida cautelar que considere pertinente, entre ellas la prisión preventiva.

A diferencia de la detención con fines investigativos —que se utiliza únicamente para la práctica de diligencias y suele concluir con la liberación del detenido—, la detención con fines de comparecencia busca asegurar la presencia del investigado en la audiencia judicial y permitir que el proceso penal avance de inmediato.

Audiencia definirá su situación jurídica

En la audiencia, el juez evaluará si existen suficientes indicios para formular cargos y decidirá si el alcalde enfrenta el proceso en libertad o bajo prisión preventiva u otras medidas cautelares, como presentación periódica o prohibición de salida del país. La resolución dependerá de los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa, así como de los elementos de convicción reunidos durante la investigación.

