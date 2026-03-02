ATP asegura respaldo a tenistas afectados en Medio Oriente

El torneo de Indian Wells fue finalmente cancelado. Tenía previsto comenzar el 13 de agosto.

Luego de que varios tenistas denunciaran estar varados en Doha y Dubái debido a los recientes ataques en Medio Oriente, la Asociación de Tenistas Profesionales emitió un comunicado oficial para aclarar la situación y detallar las medidas adoptadas.

A través de un “ATP Statement on Player Safety in Dubai”, la Association of Tennis Professionals informó que se encuentra monitoreando de cerca la evolución del conflicto en la región y mantiene contacto permanente con jugadores, equipos de apoyo y autoridades locales.

La entidad rectora del circuito masculino recalcó que la salud, seguridad y bienestar de los deportistas, así como del personal y organizadores, es su máxima prioridad ante el escenario de incertidumbre.

Jugadores permanecen en hoteles oficiales

El organismo confirmó que un pequeño número de jugadores y miembros de sus equipos continúa en Dubái tras la finalización del torneo ATP 500 disputado recientemente en la ciudad. Según el comunicado, todos están siendo alojados en los hoteles oficiales del certamen, donde reciben atención y respaldo logístico para cubrir sus necesidades inmediatas.

La ATP detalló además que se encuentra en comunicación directa con los afectados, así como con los organizadores del torneo y asesores de seguridad, evaluando cada paso a seguir.

Salidas sujetas a evaluación

Respecto a los viajes pendientes, la organización explicó que los traslados dependerán de la operatividad de las aerolíneas y de las recomendaciones oficiales de seguridad. Esto podría influir en la planificación de los próximos torneos del calendario, incluido el Masters 1000 de Indian Wells.

La ATP aseguró que continuará evaluando el desarrollo de los acontecimientos y proporcionará actualizaciones cuando sea necesario, reiterando su compromiso de garantizar que los jugadores puedan salir de la región de forma segura.

