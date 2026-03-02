Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

washington ATP 500
El torneo de Indian Wells fue finalmente cancelado. Tenía previsto comenzar el 13 de agosto.Internet

ATP asegura respaldo a tenistas afectados en Medio Oriente

La organización mundial de tenistas profesionales mantiene contacto directo con los afectados

Luego de que varios tenistas denunciaran estar varados en Doha y Dubái debido a los recientes ataques en Medio Oriente, la Asociación de Tenistas Profesionales emitió un comunicado oficial para aclarar la situación y detallar las medidas adoptadas.

RELACIONADAS

A través de un “ATP Statement on Player Safety in Dubai”, la Association of Tennis Professionals informó que se encuentra monitoreando de cerca la evolución del conflicto en la región y mantiene contacto permanente con jugadores, equipos de apoyo y autoridades locales.

La entidad rectora del circuito masculino recalcó que la salud, seguridad y bienestar de los deportistas, así como del personal y organizadores, es su máxima prioridad ante el escenario de incertidumbre.

Medvedev

Medvedev campeón en Dubai: Griekspoor no jugó la final por lesión

Leer más

Jugadores permanecen en hoteles oficiales

El organismo confirmó que un pequeño número de jugadores y miembros de sus equipos continúa en Dubái tras la finalización del torneo ATP 500 disputado recientemente en la ciudad. Según el comunicado, todos están siendo alojados en los hoteles oficiales del certamen, donde reciben atención y respaldo logístico para cubrir sus necesidades inmediatas.

La ATP detalló además que se encuentra en comunicación directa con los afectados, así como con los organizadores del torneo y asesores de seguridad, evaluando cada paso a seguir.

Salidas sujetas a evaluación

Respecto a los viajes pendientes, la organización explicó que los traslados dependerán de la operatividad de las aerolíneas y de las recomendaciones oficiales de seguridad. Esto podría influir en la planificación de los próximos torneos del calendario, incluido el Masters 1000 de Indian Wells.

La ATP aseguró que continuará evaluando el desarrollo de los acontecimientos y proporcionará actualizaciones cuando sea necesario, reiterando su compromiso de garantizar que los jugadores puedan salir de la región de forma segura.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Empresarios de Ecuador y Colombia piden frenar guerra arancelaria.

  2. Grok marcó video de ataque en Irán como uno de 2021: Este fue el error del algoritmo

  3. Se reinstala audiencia preparatoria de juicio en el caso Blanqueo Fito

  4. Impuesto predial: ¿cuánto pagaron los guayaquileños entre enero y febrero del 2026?

  5. ATP asegura respaldo a tenistas afectados en Medio Oriente

LO MÁS VISTO

  1. Toque de queda en cuatro provincias: Noboa lanza segunda fase de seguridad

  2. Fernando Cornejo "renuncia a todos sus cargos" en el Municipio de Guayaquil

  3. Toque de queda en Ecuador: las provincias con restricciones desde el 15 de marzo

  4. Madre de Aquiles Álvarez: “Mis hijos están presos porque se atrevieron a incomodar”

  5. Sustituir a Colombia demanda años, trámites y más gastos

Te recomendamos