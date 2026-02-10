Aquiles Álvarez detenido: ¿De qué acusan exactamente al alcalde de Guayaquil?

Caso Goleada: Detienen al alcalde de Guayaquil y a 10 personas más, entre estas sus hermanos Xavier y Antonio Álvarez

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, fue detenido la madrugada de este martes 10 de febrero, junto a otras 10 personas, en el marco de una investigación fiscal denominada por la Fiscalía Caso Goleada. La Fiscalía General del Estado ejecutó operativos simultáneos y ordenó detenciones con fines de formulación de cargos en lo que considera una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a lavado de activos y defraudación tributaria.

Según comunicados oficiales, la investigación se centra en posibles movimientos financieros irregulares que habrían permitido ocultar recursos y evadir obligaciones tributarias, aunque hasta el momento no se han detallado públicamente los indicios que sustentan estas acusaciones.

Además del nuevo proceso, Aquiles Álvarez ya afronta otro caso penal denominado Caso Triple A, que es por una presunta comercialización ilegal de combustibles y por el cual se le impuso el uso de un grillete electrónico, dispositivo que no portaba al momento de su detención, según la Fiscalía.

La Fiscalía presentó estas evidencias como resultado de los 11 allanamientos del caso Goleada. Fiscalía

¿Quiénes son los 11 detenidos en el Caso Goleada?

Aquiles David Álvarez Henriques — Alcalde de Guayaquil.

Xavier Mario Álvarez Henriques — Hermano de Aquiles, presidente de las Gasolineras Copedesa y vinculado a empresas familiares.

Antonio José Álvarez Henriques — Hermano de Aquiles, presidente del Barcelona Sporting Club y accionista de empresas del grupo familiar.

César Emilio Bravo Ibáñez — representante de Fuelcorp.

Fernando Patricio Peñaherrera Venegas — Ex candidato a asambleísta provincial por la Circunscripción 3.

Pablo Ricardo Pita Rendón — Ex gerente general de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la Municipalidad de Guayaquil.

Carlos Andrés Asanza Colmont — Gerente general de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil.

David Andrés Álvarez Kronfle — Accionista en Beerteiler S.A. y, según medios, primo de Aquiles Álvarez.

Ricardo Fabio Bruzzone Puig — Empresario.

Gastón Aparicio Loy Correa — (detalles personales aún no divulgados).

Pedro Juan Hidalgo Elinan — Accionista en Dakoil.

La Fiscalía no ha detallado públicamente los roles específicos de cada una de estas personas dentro de la presunta red investigada, ni vinculado públicamente acciones concretas de cada una en relación con los delitos bajo investigación.

¿Qué sigue en el caso?

Tras las detenciones, los imputados ya fueron trasladados a Quito para la legalización de detenciones y formulación de cargos ante un juez anticorrupción. La Fiscalía continuará con las diligencias para sustentar las acusaciones y determinar si corresponde prisión preventiva u otras medidas cautelares, conforme al avance de la investigación. La audiencia se podría realizar en la noche.

