El Tribunal del caso Triple A niega un recurso de aclaración

Los jueces fijarán nueva fecha para realizar la audiencia de juicio por la supuesta comercialización ilegal de combustibles

Luego de descartar el recurso de ampliación, los jueces fijarán una nueva fecha para la audiencia del caso Triple A.

Los jueces del Tribunal Anticorrupción que llevan el juicio del caso Triple A, en donde se investiga la presunta comercialización ilegal de combustibles, negaron un recurso de aclaración y ampliación que interpuso el representante de la compañía Fuelcorp S.A, una de las 22 personas naturales y jurídicas procesadas en esta causa, en la que también está investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

En su resolución, los magistrados señalaron que esa petición es improcedente y desestimaron la solicitud. La respuesta llegó después de que el Tribunal notificó a las partes procesales que se presentó aquel recurso horizontal.

El pedido de aclaración se interpuso el pasado 30 de enero y provocó el diferimiento de la audiencia que estaba convocada para realizarse el 31 del mismo mes y el 1 de febrero.

En esa petición, el abogado insistió en que se declare la nulidad del proceso, un requerimiento que ya fue negado previamente por los jueces. Aquella acción se sumó a otros tres recursos de los defensores de los sospechosos, que también se presentaron antes del juicio.

Tribunal fijará nueva fecha

Ahora, una vez que se ha resuelto la solicitud, el Tribunal fijará nueva fecha y hora para que se desarrolle la audiencia la audiencia de juicio.

El director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch), Christian Puente, criticó la semana pasada el aplazamiento de la audiencia y tildó la petición de los abogados como una "dilación".

"Por decimocuarta vez, se difiere el proceso penal que involucra a Aquiles Álvarez", criticó en redes sociales el 30 de enero. Tras ser notificado sobre el recurso de aclaración, el funcionario solicitó que se deje de lado las "interferencias" y que se desarrolle la audiencia en contra de los 22 acusados.

