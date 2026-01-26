“Pague la deuda, sabido”: Aquiles Álvarez arremete contra director de la ARCH

El alcalde de Guayaquil cuestiona la moralidad de Cristhian Puente tras revelar una presunta deuda de $19.000 con la banca

La confrontación política entre la Alcaldía de Guayaquil y el Gobierno Nacional escaló un nuevo peldaño este lunes 26 de enero. A través de su cuenta personal en la red social X, el alcalde Aquiles Álvarez lanzó una dura arremetida contra el director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), Cristhian Puente, tildándolo de "sabido" y cuestionando su idoneidad moral para liderar las acusaciones en el denominado caso 'Triple A'.

El burgomaestre guayaquileño reaccionó a las recientes apariciones mediáticas del funcionario, señalando una supuesta incoherencia entre el discurso de honestidad del Gobierno y la situación legal personal de sus integrantes. Según Álvarez, el director de la ARCH mantendría procesos judiciales pendientes por deudas impagas, una revelación que busca desarticular la narrativa oficialista que lo señala por presunto tráfico de combustibles.

Cuestionamientos a la "moralidad" del funcionario

El burgomaestre basó su ataque en una supuesta deuda pendiente de Puente con la banca privada. Para Álvarez, resulta contradictorio que el director de la ARCH lidere acusaciones de estafa al Estado cuando, según el alcalde, "mantiene un proceso legal por una deuda superior a $19.000 con el Banco Pichincha", un hecho que, a su criterio, "desmorona por completo su discurso moralista".

El alcalde fue enfático al señalar que el funcionario actúa como si fuera un referente de transparencia, mientras oculta procesos que "ya deberían estar ejecutados y que, sin embargo, no avanzan".

La semana pasada vi al director de la ARCH, ab. Cristhian Puente, realizar una gira de medios por el caso Triple A, repitiendo una serie de difamaciones sin sustento, acusándonos de haber dilatado audiencias en múltiples ocasiones y vociferando como si fuese un referente de… pic.twitter.com/eTJdvU8IQs — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 26, 2026

Denuncias de pauta millonaria y "protección política"

Más allá de la deuda personal, el personero municipal denunció una estructura de ataque financiada con fondos públicos. Álvarez aseguró que las plataformas digitales del Estado emplean una "pauta millonaria pagada con recursos públicos" para difundir mentiras sobre el caso que lo involucra.

En su declaración, el alcalde sugirió la existencia de un blindaje judicial a favor de Puente, mencionando que existe una clara "protección política, particularmente del señor Godoy, para que estos procesos permanezcan estancados". Además, vinculó el flujo de dinero para estos ataques con personajes oscuros del entorno político actual.

Postura de la Alcaldía frente a los señalamientos

Frente a lo que calificó como un patrón de difamación por parte de personajes que deberían rendir cuentas a la justicia, el alcalde guayaquileño ratificó que no cederá ante las presiones. "Estamos acostumbrados a los ataques y hemos demostrado ser a prueba de fuego", sentenció Álvarez en su mensaje.

La publicación cerró con una frase lapidaria dirigida directamente a la cuenta del director de la ARCH: “Pague la deuda, sabido”, dejando claro que la relación entre el municipio y las autoridades de control de hidrocarburos atraviesa su momento más crítico.

