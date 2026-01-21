Expreso
daniel Noboa en Dvos
Daniel Noboa estrecha la mano de Alex Karp, CEO de Palantir, durante su encuentro en Davos para impulsar cooperación tecnológica.X: @CancilleriaEc

¿Quién es Alex Karp, el CEO que se reunió con Noboa en Davos?

Alex Karp, CEO de Palantir, se reunió con Noboa en Davos para impulsar cooperación en inteligencia artificial

En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo una reunión con Alex Karp, director ejecutivo de Palantir Technologies, una de las compañías más influyentes en el desarrollo de software de análisis de datos e inteligencia artificial a escala global. El encuentro se dio en un contexto en el que la tecnología de esta firma estadounidense ya opera en el país, a través de su implementación en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

La plataforma de Palantir es utilizada por la entidad aduanera para integrar y analizar información estratégica, lo que ha permitido detectar patrones de riesgo, redes de contrabando y esquemas de defraudación tributaria, en medio del interés del Gobierno por fortalecer el uso de big data en la gestión pública y el control del comercio exterior.

En el Foro Económico Mundial de Davos 2026, Daniel Noboa sostuvo que el país atraviesa una de sus etapas más favorables en materia de reducción de pobreza.

Noboa en Davos: "retiramos a las personas de la pobreza y de los narcoterroristas"

Alex Karp, el CEO atípico detrás de Palantir

Alex Karp es el cofundador y director ejecutivo de Palantir Technologies, compañía estadounidense que trabaja estrechamente con gobiernos y grandes corporaciones en proyectos vinculados a seguridad, defensa, inteligencia y comercio global. A diferencia del perfil tradicional de Silicon Valley, Karp tiene una formación humanista: es doctor en Filosofía por la Universidad de Frankfurt.

Reconocido por su estilo poco convencional y su mirada crítica sobre la industria tecnológica, Karp ha impulsado a Palantir como un actor estratégico en el uso de análisis predictivo, posicionando a la empresa como un socio clave en la toma de decisiones de alto impacto institucional.

Cooperación tecnológica y gestión pública

Desde el Gobierno ecuatoriano, el acercamiento con Palantir Technologies apunta a ampliar la cooperación tecnológica en áreas estratégicas como el comercio exterior y la administración pública. La empresa ya mantiene vínculos con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), donde su plataforma permite integrar y analizar grandes volúmenes de datos, con el objetivo de fortalecer la eficiencia operativa, la trazabilidad y el control institucional.

Sobre esa experiencia, el ministro de Producción anticipó que Palantir abrirá una oficina en Ecuador y señaló que existen nuevos proyectos en desarrollo. El funcionario destacó que la compañía es un referente global en seguridad e inteligencia, y subrayó que el módulo de riesgos ya implementado en la gestión aduanera “ha tenido mucho éxito”.

El ministro añadió que el Ejecutivo mantiene conversaciones avanzadas para extender el uso de estas tecnologías a otros frentes sensibles, como el control de la minería ilegal, la pesca ilegal y la detección de fraudes en préstamos del sector público, áreas consideradas prioritarias dentro de la agenda de seguridad económica del Estado.

En la misma línea, la Cancillería destacó que la experiencia de Palantir “abre oportunidades estratégicas para el Ecuador a través de la aplicación de tecnología avanzada y la consolidación de procesos más eficientes y sostenibles”, según señaló en una publicación difundida en X.

Un paso en la agenda de modernización del Estado

El encuentro entre Noboa y Karp se inscribe en una política más amplia del Gobierno para atraer alianzas estratégicas que impulsen la digitalización del Estado y mejoren la competitividad del país. La presencia del mandatario ecuatoriano en Davos refuerza esa narrativa, al buscar posicionar a Ecuador como un actor dispuesto a incorporar tecnologías avanzadas en su gestión pública.

Más allá del encuentro, el diálogo con Palantir refleja el interés oficial por insertarse en la conversación global sobre inteligencia artificial, un campo que ya comienza a influir de forma decisiva en las políticas públicas y en la gobernanza de los datos.

