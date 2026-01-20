Noboa en Davos: "retiramos a las personas de la pobreza y de los narcoterroristas"

En el Foro Económico Mundial de Davos 2026, Daniel Noboa sostuvo que el país atraviesa una de sus etapas más favorables en materia de reducción de pobreza.

Durante su participación como expositor en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo que el país atraviesa una de sus etapas más favorables en materia de reducción de pobreza, destacando un indicador que —según cifras oficiales presentadas días antes— se ubica en 21,4 %, el nivel más bajo registrado en 18 años.

(Te invitamos a leer: Foro de Davos: Ecuador tendrá acercamientos con el FMI en Suiza)

La reducción de la pobreza fue expuesta previamente por el mandatario en una intervención pública del 8 de enero de 2026, donde explicó que la tendencia a la baja se replica en todas sus categorías: pobreza urbana, rural y extrema. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) confirmó que la pobreza por ingresos cerró diciembre de 2025 en 21,4 %, frente al 28 % registrado un año antes.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Gobierno, esta reducción se atribuye a políticas enfocadas en sectores vulnerables y a una estrategia que prioriza inclusión económica y protección social. Noboa ha sostenido en múltiples espacios que el eje de su gestión se ha orientado a “quienes fueron olvidados”, destacando que mejorar los indicadores sociales constituye un pilar de su administración.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) confirmó que la pobreza por ingresos cerró diciembre de 2025 en 21,4 %. Cortesía

Un escenario clave para la proyección internacional

Daniel Noboa en Davos: los tres objetivos del presidente en el foro mundial Leer más

El Foro Económico Mundial de Davos, celebrado del 19 al 23 de enero, recibió a más de 3.000 líderes políticos y empresariales, incluyendo jefes de Estado como Donald Trump, Javier Milei y Pedro Sánchez. La participación de Ecuador estuvo centrada en exponer la visión del país en seguridad, desarrollo y atracción de inversiones, según adelantó la Cancillería antes del evento.

La presencia de Noboa fue previamente confirmada por la organización del foro y por autoridades de Gobierno, que destacaron su rol como expositor en sesiones dedicadas a estabilidad económica y cooperación internacional. El Ejecutivo ha señalado que su participación busca reforzar la percepción de Ecuador como un destino confiable para la inversión extranjera.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ