Daniel Noboa en Davos: inicia la gira oficial por Suiza y Bélgica

El presidente Daniel Noboa inició este 19 de enero de 2026 una gira internacional que lo llevará a Suiza y Bélgica.

El presidente Daniel Noboa inició este 19 de enero de 2026 una gira internacional que lo llevará a Suiza y Bélgica, en un recorrido enfocado en reforzar la presencia del país en espacios multilaterales, atraer inversiones y mantener diálogos bilaterales con actores estratégicos. La primera escala del viaje se desarrolla en Davos, donde participa en la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF), uno de los encuentros políticos y económicos más relevantes del escenario global.

El viaje, que se extenderá hasta el 24 de enero, está enmarcado en el Decreto Ejecutivo 279 y forma parte de una agenda que el Gobierno considera clave para posicionar nuevamente a Ecuador en debates de economía, seguridad y gobernanza global. Según la Cancillería, la participación en Davos constituye una oportunidad para presentar los avances en estabilidad macroeconómica, cooperación internacional y apertura a nuevas inversiones.

Reuniones de alto nivel y foros multilaterales

La agenda de Noboa en Suiza contempla una serie de encuentros con directivos de organismos multilaterales y ejecutivos de empresas globales, así como la intervención en paneles y foros temáticos del WEF.

Para el martes 20 de enero, se programaron reuniones con David Webster, vicepresidente ejecutivo de Cargill; Makhtar Diop, director gerente de la Corporación Financiera Internacional (IFC); y un encuentro bilateral con Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, el mandatario participará en el panel “Rebuilding Trust in Latin America” y en el foro “Transforming Latin America’s Investment Frontier”.

La jornada del 21 de enero estará marcada por diálogos con líderes empresariales como Alex Karp, CEO de Palantir Technologies, y Ryan McInerney, CEO de Visa. También se prevén reuniones con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y encuentros bilaterales con los presidentes de Panamá e Israel.

Los temas predominantes en estos espacios incluyen inversión extranjera, seguridad regional, innovación tecnológica y sostenibilidad, considerados los ejes estratégicos del viaje presidencial.

Boletín | Ecuador fortalecerá su liderazgo en inversión, seguridad y sostenibilidad en Davos y Bélgica pic.twitter.com/xtvU3v0ZDN — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 19, 2026

