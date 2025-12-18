¿Para qué viajará Daniel Noboa a Davos y a la UE después de su licencia en enero?

Tras su descanso, Noboa participará en Davos y viajará a Bélgica para tratar inversiones y visado Schengen

La Asamblea Nacional cerró su ciclo de sesiones de 2025 este 19 de diciembre con el análisis de la licencia solicitada por el presidente Daniel Noboa, quien pidió ausentarse entre el 1 y el 15 de enero de 2026 por asuntos personales.

El cierre legislativo se da en medio de un ambiente político marcado por debates sobre la gestión del Ejecutivo y las prioridades de la agenda nacional, mientras Noboa mantiene una intensa actividad internacional que ha sido observada tanto por sus aliados como por la oposición

Lluvias y tormentas eléctricas en la Sierra y Amazonía este 18 de diciembre Leer más

Pausa antes de una agenda internacional clave

El mandatario informó que aprovechará el receso para compartir con su familia, conforme a las disposiciones vigentes. Apenas concluya la licencia, Noboa retomará una agenda internacional marcada por dos hitos.

Foro Económico Mundial en Davos

Entre el 19 y 22 de enero de 2026, Noboa participará en el Foro Económico Mundial de Davos, donde se prevé que exponga la visión de Ecuador en temas de inversión, sostenibilidad y cooperación global. La cita reunirá a líderes políticos y empresariales en un espacio estratégico para posicionar al país en la discusión económica mundial.

Reuniones con la Unión Europea en Bélgica

Luego de su participación en Davos, Daniel Noboa viajará a Bélgica para sostener encuentros oficiales con representantes de la Unión Europea. Según la canciller Gabriela Sommerfeld, se trata de una cita inédita: será la primera ocasión en que un presidente ecuatoriano dialogue directamente con altas autoridades comunitarias para abordar temas bilaterales de relevancia, como inversiones y cooperación.

La agenda contempla asuntos como la movilidad de los ecuatorianos, la captación de inversiones y la cooperación en materia de seguridad. De acuerdo con la canciller Gabriela Sommerfeld, se trata de un plan amplio y coherente con las prioridades estratégicas del país.

Un paréntesis en medio de la agenda internacional

Durante 2025, el presidente Daniel Noboa desplegó una agenda internacional marcada por visitas a Estados Unidos, España, Corea del Sur y otros destinos, con el objetivo de captar inversión y reforzar la cooperación en seguridad. La licencia solicitada para enero representa una pausa en medio de un año de intensa movilidad diplomática.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ