Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Daniel Noboa en su gira presidencial por Europa
Agenda oficial incluye España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega entre el 4 y el 10 de diciembre.Flickr: Presidencia de la República del Ecuador

Noboa emprende viaje oficial: ¿qué temas negocia con España, Emiratos y Noruega?

La agenda incluye becas para migrantes, acuerdos de seguridad y nuevos proyectos para vivienda social y comercio exterior

El presidente Daniel Noboa inició su agenda internacional que abarca España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega entre el 4 y el 10 de diciembre. El recorrido se centra en vivienda social, seguridad y el impulso al comercio, especialmente para los sectores atunero y florícola. La Presidencia destacó que estas actividades permitirán “fortalecer los vínculos diplomáticos” y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

RELACIONADAS

La primera escala se realizó en Madrid, donde el Mandatario mantuvo un diálogo con jóvenes y mujeres migrantes ecuatorianas destacadas en ciencia y tecnología. En ese acto se entregaron más de 1.500 becas otorgadas por la Universidad Internacional de La Rioja, como parte de un paquete total de 19.000 gestionadas por la Embajada en España. Según el boletín, estas becas reconocen “su proyección académica y el potencial de la comunidad migrante”.

Becas en España y primeras actividades

Posteriormente, la delegación oficial viajará a Emiratos Árabes Unidos para una agenda centrada en acuerdos estratégicos y proyectos de vivienda social. Allí se buscará fortalecer la seguridad, impulsar iniciativas de innovación y potenciar la exportación de productos ecuatorianos, como el atún y las flores. Para ello se prevé la firma de memorandos en integridad, anticorrupción, tecnología e inversión.

Durante la visita, Noboa mantendrá reuniones con las principales autoridades del país árabe, incluido el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan. También está prevista la cita con el vicepresidente y primer ministro, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, donde se abordará el “fortalecimiento de relaciones comerciales, cooperación en ciencia y tecnología”, según la agenda difundida por la Secretaría de Comunicación.

Acuerdos y reuniones en Emiratos Árabes Unidos

Según información oficial, estas becas forman parte de un total de 19.000 gestionadas para ecuatorianos residentes en ese país.

Noboa inicia agenda en Madrid y entrega becas a migrantes ecuatorianos

Leer más

En Abu Dabi se realizará además la ceremonia oficial de presentación de la Embajada de Ecuador en ese país. El Presidente mantendrá un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en la región. A esto se suma una cena oficial denominada “Embassy of Nature – Casa Ecuador”.

La gira finalizará en Oslo, Noruega, donde el Jefe de Estado participará en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, otorgado este año a María Corina Machado. El Gobierno destacó que el reconocimiento resalta “su labor en defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su aporte a la transición pacífica.

Cierre de la gira en Noruega

El Presidente viajará acompañado de la canciller Gabriela Sommerfeld; el ministro de Telecomunicaciones, Roberto Kury; y Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia. Ellos participarán en reuniones clave contempladas en la agenda bilateral, especialmente las relacionadas con seguridad, comercio e innovación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Noboa emprende viaje oficial: ¿qué temas negocia con España, Emiratos y Noruega?

  2. Olsen: "Quito pide autoridades que trabajen con más coordinación"

  3. Macron insta a Xi a actuar sobre Ucrania y los desequilibrios comerciales

  4. Noboa inicia agenda en Madrid y entrega becas a migrantes ecuatorianos

  5. La carta del Pollo Carvajal, exdirector e inteligencia chavista, a Donald Trump

LO MÁS VISTO

  1. El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

  2. ¿Qué es ‘La lista negra de las girls’? El registro de infieles que ya llegó a Ecuador

  3. Lista de infieles Ecuador: cuando el chisme viral se convierte en riesgo legal real

  4. Fiestas de Quito 2025: Daniel Noboa ofrece tres grandes obras para la capital

  5. Ya es oficial: Parque del sur de Guayaquil se llamará "Los 4 niños de Las Malvinas"

Te recomendamos