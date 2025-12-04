Noboa emprende viaje oficial: ¿qué temas negocia con España, Emiratos y Noruega?

El presidente Daniel Noboa inició su agenda internacional que abarca España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega entre el 4 y el 10 de diciembre. El recorrido se centra en vivienda social, seguridad y el impulso al comercio, especialmente para los sectores atunero y florícola. La Presidencia destacó que estas actividades permitirán “fortalecer los vínculos diplomáticos” y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

La primera escala se realizó en Madrid, donde el Mandatario mantuvo un diálogo con jóvenes y mujeres migrantes ecuatorianas destacadas en ciencia y tecnología. En ese acto se entregaron más de 1.500 becas otorgadas por la Universidad Internacional de La Rioja, como parte de un paquete total de 19.000 gestionadas por la Embajada en España. Según el boletín, estas becas reconocen “su proyección académica y el potencial de la comunidad migrante”.

Becas en España y primeras actividades

Posteriormente, la delegación oficial viajará a Emiratos Árabes Unidos para una agenda centrada en acuerdos estratégicos y proyectos de vivienda social. Allí se buscará fortalecer la seguridad, impulsar iniciativas de innovación y potenciar la exportación de productos ecuatorianos, como el atún y las flores. Para ello se prevé la firma de memorandos en integridad, anticorrupción, tecnología e inversión.

Durante la visita, Noboa mantendrá reuniones con las principales autoridades del país árabe, incluido el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan. También está prevista la cita con el vicepresidente y primer ministro, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, donde se abordará el “fortalecimiento de relaciones comerciales, cooperación en ciencia y tecnología”, según la agenda difundida por la Secretaría de Comunicación.

Acuerdos y reuniones en Emiratos Árabes Unidos

En Abu Dabi se realizará además la ceremonia oficial de presentación de la Embajada de Ecuador en ese país. El Presidente mantendrá un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en la región. A esto se suma una cena oficial denominada “Embassy of Nature – Casa Ecuador”.

La gira finalizará en Oslo, Noruega, donde el Jefe de Estado participará en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, otorgado este año a María Corina Machado. El Gobierno destacó que el reconocimiento resalta “su labor en defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su aporte a la transición pacífica.

Cierre de la gira en Noruega

El Presidente viajará acompañado de la canciller Gabriela Sommerfeld; el ministro de Telecomunicaciones, Roberto Kury; y Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia. Ellos participarán en reuniones clave contempladas en la agenda bilateral, especialmente las relacionadas con seguridad, comercio e innovación.

