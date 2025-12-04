Noboa inicia agenda en Madrid y entrega becas a migrantes ecuatorianos

Daniel Noboa se reunió con jóvenes y mujeres vinculados a áreas de tecnología, innovación y ciencias

Según información oficial, estas becas forman parte de un total de 19.000 gestionadas para ecuatorianos residentes en ese país.

El presidente de la República, Daniel Noboa, inició este 4 de diciembre su agenda internacional en Madrid, donde mantuvo un encuentro con miembros de la comunidad migrante ecuatoriana, incluidos jóvenes y mujeres vinculados a áreas de tecnología, innovación y ciencias. Durante el acto, el mandatario entregó 1.500 becas de formación continua en inteligencia artificial y emprendimiento.

Según información oficial, estas becas forman parte de un total de 19.000 gestionadas por la Embajada de Ecuador en España para ecuatorianos residentes en ese país. La actividad tuvo como objetivo promover espacios de diálogo sobre el talento ecuatoriano en el exterior, reconocer trayectorias e impulsar oportunidades de capacitación y desarrollo profesional.

Noboa señaló que el acceso a la educación y a programas de formación puede generar impactos positivos en el entorno familiar y sostuvo que, durante su administración, se han otorgado cerca de 200.000 becas dentro y fuera del país.

Programas educativos y cursos de formación continua

La embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade, indicó que la labor diplomática está orientada a fortalecer la protección de los derechos de la comunidad migrante, entre ellos el acceso a programas educativos y a cursos de formación continua que permitan mejorar sus condiciones de empleo. También destacó la digitalización de los servicios consulares para agilizar los trámites.

La canciller Gabriela Sommerfeld mencionó que la política exterior del actual gobierno busca atender a los ecuatorianos en cualquier lugar del mundo. Añadió que entre enero y octubre de 2025 se entregaron 27.000 becas en distintos países.

Noboa también se refirió a la importancia de las visitas oficiales al exterior, que —según dijo— han contribuido a mejorar la percepción internacional del país y han permitido gestionar becas, donaciones, cooperación empresarial y acuerdos de trabajo circular.

El mandatario mencionó además indicadores económicos como la reducción del riesgo país, que pasó de 1.918 puntos al inicio de su gobierno a 540 en la actualidad. Afirmó que esta variación facilita el acceso al crédito, incentiva inversiones y genera empleo. Según sus declaraciones, 2025 registra la mayor generación de empleo adecuado desde 2018, con incrementos en provincias como Cotopaxi, Sucumbíos y Chimborazo.

En el cierre del evento, Noboa reiteró su intención de acompañar a la comunidad migrante y expresó que el objetivo del Gobierno es ofrecer oportunidades para que los ecuatorianos puedan desarrollar sus proyectos dentro o fuera del país.

