Noboa: ¿qué busca en Europa y Emiratos Árabes y quién queda a cargo del Ecuador?

Aunque no hay un comunicado oficial con la agenda, la canciller Sommerfeld ha dicho generalidades sobre el periplo

Desde el miércoles 3 hasta el jueves 11 de diciembre del 2025, Daniel Noboa emprende una nueva gira internacional por Europa y Emiratos Árabes. ¿Cuál es el objetivo de este periplo? Desde la Cancillería se pidió revisar las declaraciones de su titular, Gabriela Sommerfeld en redes sociales y otros medios de comunicación. Confirmaron que no hay un comunicado de prensa al respecto.

Semanas atrás, la canciller Gabriela Sommerfeld precisó que viajarán a Emiratos Árabes "para avanzar y seguir fortaleciendo materia comercial, materia de seguridad, materia de inversión y también la parte financiera en cuanto a recursos que venimos trabajando con el Fondo de Desarrollo de Emiratos", en Ecuavisa.

En mayo pasado, Daniel Noboa ya estuvo en Emiratos Árabes. Se reunió con el jeque Mohammed bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, miembro de la realeza de Dubái. En esta ocasión tampoco se conoce la agenda; desde la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia se dijo que la compartirán cuando la tengan.

Según se dijo en la nota del canal de televisión, Ecuador tendrá un centro de promoción en Abu Dabi, "es un lugar donde convergen personas influyentes, se da como un pequeño centro de negocios para que podamos atraer inversiones al Ecuador. Estarán presentes diversas autoridades. En la capital de Emiratos habrá un stand de promoción Casa Ecuador, entre 4 y 7 de diciembre, en la Fórmula Uno".

En la Asamblea, ADN respalda viajes de Noboa y correísmo insiste en fiscalización Leer más

Una invitación del jeque

"Se ha desarrollado una relación fuerte con los Emiratos Árabes desde que se abrió la embajada y antes en diciembre 2024. Vamos a culminar la negociación de acuerdos de inversión, temas financieros, temas de seguridad y firmaremos tres contratos adicionales en materia de seguridad", detalló la canciller.

También Sommerfeld, que estará en esta gira con Daniel Noboa, señaló: "El presidente atiende una invitación del jeque, que la volveremos productiva. Habrá un evento con ecuatorianos, está lista nuestra embajada en la Casa de Ecuador e inauguraremos Casa Ecuador, tuvo éxito en París y España y ahora en el Medio Oriente para mostrar bondades y oportunidades de nuestro país al mundo".

¿Quién se quedará a cargo de la Presidencia de la República?

Hasta el mediodía del miércoles 3 de diciembre, Daniel Noboa no había encargado la presidencia de la República a la vicepresidenta María José Pinto. Según el artículo 146 de la Constitución: "En caso de ausencia temporal en la Presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la Vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un período máximo de tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!