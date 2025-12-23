Una casa de tortura en Nueva Prosperina: allí asesinaron a tres jóvenes de Guayaquil

Una vivienda en Nueva Prosperina fue usada para retener, torturar y asesinar a tres adolescentes

La palabra 'Emperador' fue hallada en una pared del ingreso de la vivienda, señalada por la Policía como un indicio clave en la investigación.

La escena comenzó con un objeto pequeño, pero cargado de significado. Una cadena de plata con un dije en forma de fusil yacía en el piso de una vivienda asentada en una ladera del noroeste de Guayaquil. Ese fue uno de los primeros indicios hallados en la casa donde tres adolescentes fueron torturados, asesinados y mutilados, antes de que sus cuerpos fueran abandonados dentro del inmueble.

Los restos de Anthony, de 16 años, y de Diego y Michael, ambos de 15, fueron encontrados la mañana del domingo 21 de diciembre, en la cooperativa Horizontes del Fortín, una zona de difícil acceso, marcada por el silencio y el miedo.

Una casa aislada, en lo alto de una loma

La vivienda es de una sola planta, construida con paredes de bloque y techo de zinc. Para llegar hasta ella no existen vías directas: es necesario caminar por un terreno irregular, cubierto de piedras, lodo y maleza. Allí, según las primeras investigaciones, habrían sido llevados los tres adolescentes tras ser secuestrados.

En el sector, los moradores prefieren no hablar. Aseguran no conocer a los ocupantes del inmueble y dicen no haber escuchado ruidos ni movimientos extraños. Sin embargo, fueron los propios habitantes quienes alertaron al ECU-911, debido al fuerte hedor que emanaba de la casa.

El hallazgo dentro de la vivienda

Cuando los agentes ingresaron al inmueble, se encontraron con una escena estremecedora. Los cuerpos desmembrados de tres personas estaban dentro de sacos. Las cabezas y extremidades se hallaban separadas, dentro de costales, mientras que los tórax fueron encontrados a un costado.

En la sala, en medio de rastros de sangre, fue hallada la cadena con el dije de fusil, una pieza que ahora forma parte de la evidencia recolectada.

En el interior del inmueble se hallaron rastros de sangre y una cadena con un dije en forma de fusil. Christian Vinueza

Un espacio subterráneo para retener a las víctimas

La casa cuenta con un espacio subterráneo que, de acuerdo con las primeras indagaciones, habría sido utilizado para retener a las víctimas antes de ser ejecutadas. En ese lugar se presume que ocurrieron los actos de tortura previos al crimen.

Para los investigadores, la forma en la que se cometieron los asesinatos apunta a una acción planificada y con un mensaje específico.

La vivienda se encuentra en un sector controlado por estructuras criminales del distrito Nueva Prosperina. Christian Vinueza

Zona bajo control criminal

Un agente de la Policía reveló que el sector donde se ubica la vivienda estaría bajo control de la organización criminal Tiguerones Fénix, grupo que sería responsable del hecho.

“Posiblemente, las víctimas pertenecerían a una banda contraria. Por la forma brutal en que se cometió el crimen, se trataría de un mensaje dirigido a grupos rivales”, señaló el uniformado. Agregó que en el ingreso de la casa existe una pared con la inscripción “Emperador”, lo que hace presumir que ese sería el alias del cabecilla de los Tiguerones Fénix en esa zona.

La desaparición y la denuncia

Anthony, Diego y Michael fueron vistos con vida por última vez el jueves 18 de diciembre, cuando salieron de sus casas, en la cooperativa Francisco Jácome. Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias de ellos.

Días después, una persona alertó a las familias de que los adolescentes habrían sido secuestrados y embarcados en una tricimoto. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía, pero tres días más tarde los agentes confirmaron que los restos hallados correspondían a los tres menores.

Los zapatos hallados en el inmueble forman parte de los rastros levantados por la Policía en la escena. Christian Vinueza

“Soñaba con terminar el colegio”

Un familiar de Anthony relató que uno de los amigos del adolescente presuntamente era integrante de una organización criminal y que él habría sido el objetivo de los delincuentes.

“No sabemos qué hacía mi hermano con él. Mi ñaño estudiaba la secundaria y soñaba con terminar el colegio”, expresó entre el dolor y la incredulidad.

El distrito más violento del país

La cooperativa Horizontes del Fortín forma parte del distrito Nueva Prosperina, considerado el más violento del país. Hasta ayer, este sector acumulaba 602 crímenes, 230 más que en el mismo período de 2024, una cifra que evidencia la crudeza del contexto en el que ocurrió este triple asesinato.