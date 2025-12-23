Extorsiones en Guayaquil: Estas amenazas hubo a dueños de locales previo a atentados

“La mafia no es juego, vas a explotar”, fue uno de los mensajes amenazantes

Dos locales fueron baleados en el suroeste de Guayaquil, luego de que sus dueños fueran amenazados.

Sujetos armados que se movilizaban en dos motos dispararon este martes 23 de diciembre contra dos locales comerciales ubicados en la calle Cuenca, entre las calles 18 y 19, en el suroeste de Guayaquil.

Previo al atentado, los propietarios de uno de los negocios habían recibido mensajes extorsivos en los que los delincuentes exigían el pago de una “vacuna” a cambio de no atentar contra sus vidas ni contra los establecimientos.

Los mensajes, enviados alrededor de las 19:00 —siete horas antes del ataque—, incluían amenazas directas y referencias a la vida personal de las víctimas, lo que aumentó el nivel de intimidación.

“Ya sabemos todo de tu familia, dónde estudian tus hijos y dónde se mueve tu mujer. Llega a un acuerdo con nosotros, así como otros talleres lo han hecho, o te hago explotar tu taller. La mafia no es un juego”, se lee en parte del texto enviado por los extorsionadores.

Ataques no han frenado a los negocios

Pese a las amenazas, los comerciantes no accedieron a las exigencias económicas, lo que habría motivado el ataque armado. El hecho generó pánico entre trabajadores y vecinos del sector, quienes, a pesar del temor, decidieron continuar con sus actividades por la necesidad de mantener sus ingresos.

Uno de los locales afectados corresponde a un taller mecánico, mientras que el otro funciona como un negocio de venta de repuestos. En las fachadas de ambos establecimientos quedaron visibles varios impactos de bala, presuntamente provocados por armas de fuego calibre 9 milímetros.

Este atentado incrementa la preocupación entre moradores y comerciantes del sector, ya que hace apenas dos semanas otros negocios de la zona fueron blanco de un ataque con explosivos, lo que ha generado un clima de temor constante en esta parte del suburbio de Guayaquil.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y determinar si los hechos estarían relacionados con bandas delictivas dedicadas a la extorsión que operan en el sector.

