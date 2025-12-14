Masacre Guayaquil: Sujetos vestidos de policías matan a cuatro hermanos en El Fortín

La madre de las víctimas presenció el ataque, que también dejó herido al padre. Ninguno tenía antecedentes judiciales

Miembros de la Policía Nacional llegaron hasta la casa donde se cometió la masacre en la madrugada de este 14 de diciembre.

Un violento ataque armado ocurrido la madrugada de este domingo 14 de diciembre dejó cuatro personas asesinadas y otra herida en el distrito Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil.

De acuerdo con información policial y de vecinos, sujetos armados ingresaron, a las 03:00, a un inmueble en El Fortín y dispararon contra sus habitantes: cuatro hermanos y su papá.

En el lugar se hallaron tres cuerpos sin vida, mientras que una cuarta víctima fue trasladada hasta el Hospital Universitario del Guasmo, donde se confirmó su fallecimiento.

El padre resultó herido por impactos de arma de fuego y permanece con pronóstico estable.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Jesús Cárdenas Hernández, de 25 años; Anthony Stalin Cárdenas Hernández, de 26; Ronal Leonardo Cárdenas Hernández, de 23; y un adolescente de 16 años.

El herido responde es Stalin Jesús Cárdenas Holguín, de 46 años. Ninguno de los asesinados registraba antecedentes penales, según los sistemas judiciales consultados.

Sicarios vestían cómo policías

En la escena del crimen, personal de Criminalística levantó 17 vainas percutidas calibre 9 milímetros, tres vainas calibre 5.56, siete balas deformadas y otros indicios balísticos, lo que evidenciaría el uso de armas de alto poder.

Testimonios recabados por la Policía señalan que los atacantes se movilizaban en una camioneta doble cabina, presuntamente de color blanco o plomo, y que varios de ellos vestían prendas similares a las de la Policía.

Familiares de las víctimas indicaron que no tenían conocimiento de amenazas previas ni de conflictos que expliquen la masacre.

El fiscal de turno dispuso el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Laboratorio de Criminalística para la respectiva autopsia.

El caso se investiga como asesinato y, hasta el momento, no existen sospechosos identificados ni una línea investigativa definida.

Las autoridades continúan con la revisión de cámaras de seguridad y la toma de versiones para esclarecer este hecho violento que conmocionó a Nueva Prosperina, el distrito con el mayor número de crímenes en el país, cerca de 600 en este año.

