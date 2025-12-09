¿Qué pasó en Colinas de Los Ceibos? Secuestro conmociona al norte de Guayaquil

Delincuentes armados se llevaron a un hombre en la madrugada

Un hombre fue secuestrado la madrugada de este martes 9 de diciembre en la ciudadela Colinas de Los Ceibos.

Un hombre fue secuestrado la madrugada de este martes 9 de diciembre en la ciudadela Colinas de Los Ceibos, en el norte de Guayaquil, luego de que un grupo de delincuentes armados ingresara al sector en tres camionetas y utilizando uniformes similares a los de las Fuerzas Armadas.

Delincuentes usaron uniformes



Un oficial del Distrito Los Ceibos explicó a EXPRESO que los guardias permitieron el ingreso porque creyeron que se trataba de militares reales. “Los guardias se confiaron porque pensaron que eran militares de verdad. Además, la persona que residía en la vivienda también sería militar”, detalló el uniformado.

Sin embargo, vecinos del sector aseguran que los guardias fueron amarrados, desarmados y las cámaras de la garita fueron dañadas. Incluso las plumas de seguridad están forzadas y la alarma de emergencia al ECU 911 fue activada de forma inmediata.

Según la información preliminar, los delincuentes sacaron a la víctima del interior de la vivienda y la subieron a uno de los vehículos antes de huir.

¿Quién es la víctima del secuestro en Guayaquil?



La Policía indicó que, de manera preliminar, el secuestrado sería un miembro de las Fuerzas Armadas, aunque aún no se ha confirmado si se encuentra en servicio activo o pasivo.

“Estamos manejando la información en el marco de una flagrancia. Aún no podemos confirmar su situación dentro de la institución”, señaló el oficial.

Vecinos del sector comentaron a los agentes que el hombre habría residido en la casa cerca de seis meses. Otros suman casi tres años.

La vivienda no funcionaba como casa familiar

Durante las primeras inspecciones, la Policía constató que el inmueble no estaba acondicionado como vivienda tradicional, sino que se trataba de una casa alquilada para reuniones.

En el lugar no se encontraron enseres ni ropa, y en la zona de la piscina existía un bar instalado, lo que refuerza la hipótesis de que la vivienda tenía un uso distinto al residencial.

“Presuntamente llegaban vehículos inusuales, pero los guardias no sospechaban porque era habitual que ingresaran autos de distintos tipos”, agregó el uniformado.

La Policía mantiene operativos por el caso

Las unidades especializadas continúan con las investigaciones para dar con el paradero de la víctima y los responsables del secuestro. “Podemos confirmar que de esa casa salió una persona secuestrada. Aún no sabemos si se encontraba sola o acompañada en el momento del hecho”, puntualizó el oficial.

