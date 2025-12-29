Kim Kardashian abre un debate sobre los derechos de los animales

Si algo sabe hacer Kim Kardashian es convertir la alfombra roja en un escenario de espectáculo y moda.

La Navidad, una vez más, se celebró al estilo Kardashian. Glamour, sesión de fotos y muchos regalos quedaron evidenciados en la publicación que Kim compartió junto a sus cuatro hijos: North West, de 12 años; Saint, de 10; Chicago, de 7; y Psalm, de 6, posando frente al gigantesco árbol navideño de la familia. Sin embargo, las fotografías profesionales no fueron lo único que rodeó a la fundadora de SKIMS.

La polémica surgió luego de que la socialité publicara en sus historias de Instagram una imagen de cuatro cachorros Pomerania acompañada del texto: “Cada niño tiene un cachorro”, un regalo que ella misma habría dado a sus hijos. La publicación encendió las alertas entre organizaciones defensoras de los derechos de los animales.

Ingrid Newkirk, fundadora de una de estas organizaciones, señaló: “Los cachorros no son peluches, y es una lástima que Kim haya perdido la oportunidad de ser portavoz de los perros de refugio”, calificándola como “cruel” y poco empática con los animales sin hogar.

Khloé Kardashian también enfrenta críticas

Khloé, hermana menor de Kim, tampoco quedó al margen de las críticas tras presentar a Peppermint, su nuevo cachorro labrador negro. “Ignorar la crisis de los animales sin hogar es inexcusablemente cruel. Por eso le pedimos a Kim y Khloé, que hicieron lo mismo, que llamen a una organización o a un refugio local la próxima vez que quieran llevar un animal a casa”, expresó, quien además añadió: “Intenten compensarlo ahora enviando a sus hijos como voluntarios a un refugio local”.

Los cuatro cachorros de Pomerania que Kim Kardashian regaló a sus cuatro hijos. Kim Kardashian

Kim también se enfrentó a la ira de los internautas. "Los cachorros no son regalos de Navidad para los niños", escribió un usuario de Reddit y otro coincidió: “Los animales y las mascotas no son regalos a menos que alguien realmente los haya querido y los cuide de verdad. Esto es una locura”.

Algunos incluso hicieron alusión a la crianza de los niños y dijeron que: "Si cada uno tiene un cachorrito, no es nada especial. ¿Cómo aprenderán a querer a una mascota como hermanos si cada uno tiene un perro propio como si fuera un Tamagotchi?".

Ingrid incluso sugirió que Kim puede financiar "un maratón de adopción en un refugio local o al menos un día de esterilización para ayudar a detener la creciente crisis de cachorros sin hogar", una forma de redención ante la decisión de regalar los cuatro Pomerania.

Pero estos nuevos amigos peludos, no son los únicos de la estrella, también tiene los perros Sushi y Sake, a quienes adoptó con su hermana Kourtney Kardashian a mediados de 2017.

