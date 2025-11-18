SKIMS y Cactus Plant Flea Market revelan su campaña navideña: North West la encabeza

La marca de Kim Kardashian ya tiene las nuevas caras para su campaña de Navidad. Ken Carson y North West forman parte

La marca SKIMS, fundada por Kim Kardashian, presentó su nueva campaña navideña en colaboración con la reconocida firma de streetwear Cactus Plant Flea Market (CPFM). La propuesta reúne a seis figuras influyentes de la música, la moda y el entorno digital, quienes protagonizan la promoción de esta cápsula festiva de edición limitada.

La campaña cuenta con la participación del rapero Ken Carson, la cantante Mariah the Scientist, la artista Beabadoobee, la creadora digital Madeline Argy, la estilista Veneda Carter, quien aparece junto a su hija y la joven estrella North West.

Las imágenes muestran una estética inspirada en una cena navideña, con elementos decorativos como muñecos de nieve, palomas y osos de peluche, enmarcando una colección centrada en ropa cómoda: sets térmicos, sudaderas, pijamas y piezas de franela.

¿Que aparece en el promocional?

En el video principal, los protagonistas miran a cámara diciendo “Para todos”, mientras Carter y su hija cierran con: “Todo el mundo estpa vistiendo con SKIMS”, reforzando el mensaje inclusivo que caracteriza a la marca.

La alianza con CPFM, reconocida por su estética experimental dentro del streetwear, amplía el alcance cultural de SKIMS e incluye a personalidades vinculadas al público joven y a la moda alternativa.

La presencia de North West, por su parte, vuelve a colocar a la familia Kardashian-Jenner en el centro de la conversación mediática, consolidando la estrategia multigeneracional de la marca.

La colección SKIMS x CPFM Holiday estará disponible desde el 20 de noviembre, en una edición limitada que combina el estilo de ropa cómoda y elegante tradicional con la identidad gráfica característica de Cactus Plant Flea Market. Todo un set de confort navideño.

