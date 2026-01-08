Marcel Verand: “Con mi música e historias quiero dejar un legado”

El artista peruano presenta Memorias de un Despertar , proyecto con el que creó saga épica de libros, discos y show en vivo

Marcel Verand, escritor y músico peruano, es el creador del proyecto Memorias de un Despertar, que explora la ópera rock, la música sinfónica y el power metal.

La literatura y la música son dos artes que desde siempre se han influenciado mutuamente.

Muchos son los casos de discos que han sido inspirados en obras literarias, como Animals (1977) de Pink Floyd, que toma como referencia la fábula Rebelión en la granja de George Orwell; el álbum Leviathan (2004) de Mastodon, que evoca el mundo de Moby Dick de Herman Melville; o Nightfall in Middle-earth (1998) de Blind Guardian, basado en El Silmarillion de J. R. R. Tolkien.

De la misma manera, muchas novelas reflejan la fascinación de sus autores por distintos estilos musicales, como el jazz para el argentino Julio Cortázar en Rayuela (1963), la salsa para el colombiano Andrés Caicedo en ¡Viva la música! (1977) o el rock para el ecuatoriano Juan Fernando Andrade en Hablas demasiado (2009).

Roger Ycaza: “Frailejones me ha hecho poner los pies sobre la tierra” Leer más

Pero el peruano Marcel Verand lleva esta simbiosis a otro nivel con su proyecto Memorias de un Despertar, con el que ha creado una saga épica de tres libros, cada uno acompañado con un álbum cuyas canciones permiten complementar, resaltar o enriquecer diferentes partes de la historia. Se trata de una especie de ópera que fusiona la música sinfónica, el rock, el metal y el folk.

Más que su proyecto personal, Marcel le gusta pensar que Memorias de un Despertar es una plataforma donde diferentes artistas pueden mostrar y compartir su talento con el mundo.

Conozcamos más de este proyecto multidisciplinario en el que hasta ahora han participado más de 54 artistas de los cinco continentes, en su mayoría latinoamericanos.

RELACIONADAS Quito abre convocatoria para 67 plazas de trabajo dirigidas a músicos y cantantes

¿Marcel, en su caso qué surge primero: los textos o la música?

El paso número uno en mi caso es tener el texto. Con eso defino las partes de la historia que quiero convertir en canciones. A pesar de que hay muchos elementos emocionales que se desprenden de la música en sí, es un trabajo muy racional para identificar las partes que quiero resaltar con las canciones. El libro Ira y sacrificio de la saga fue escrito por el peruano Martín Mazzucco Cánepa, radicado en Argentina. El resto, por mí.

Una gran cantidad de músicos lo acompañan en esta aventura.

No soy un músico experto. Considero que tengo alguna habilidad creando melodías y estructuras para canciones. Entonces, como sé lo que quiero comunicar, me contacto con los diferentes productores musicales con los que trabajo a distancia.

La tecnología ayuda a coordinar todo ese esfuerzo a distancia.

Sí, con WhatsApp, algunas llamadas telefónicas y unos pocos Zoom. Les mando cada canción, les explico lo que quiero comunicar y ellos se encargan de vestir la canción con sus instrumentos.

En su música destaca el uso de instrumentos folclóricos andinos.

Es que el primer libro, Ira y traición, está basado en la mitología andina, por ello incluimos instrumentos de viento andinos, que tienen un color muy particular, y a mí personalmente me emocionan mucho y me generan nostalgia. Una de las razones importantes para elegirlos es el contexto de la historia.

¿Qué tan complicado ha sido conseguir los colaboradores adecuados?

Antes, al inicio, nadie me prestaba atención, porque nadie me conocía. Felizmente ahora ya me es sencillo conseguir colaboradores. Memorias de un Despertar es una plataforma para mostrar diferentes talentos, sobre todo el latinoamericano.

<a href="https://mdud.bandcamp.com/album/ira-traici-n">Ira & Traición de Memorias de un Despertar</a>

“Escribo la música que me gustaría escuchar”



Su música puede ser apreciada por un público amplio y diverso. Amantes de la ópera, música clásica, incluso seguidores de power o folk metal o la música progresiva. ¿Apunta con su música a un nicho en particular?

Ya tengo 50 años y he aprendido que en la vida uno tiene que hacer las cosas primero para uno. Escribo la música que a mí me gustaría escuchar, con las emociones que a mí me gusta sentir.

O sea, usted es su público objetivo, su principal juez.

Las escribí para alguien como yo. Me encantan las obras musicales, las películas épicas de fantasía, las historias donde hay un conflicto entre el bien y el mal, donde el heroísmo es puesto a prueba. En general, para cualquier persona que le guste Dragon Ball, Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), El Señor de los Anillos, Juego de Tronos o incluso La Guerra de las Galaxias.

Pero detrás de la historia en sí, usted apunta a transmitir algo más.

La idea es que de alguna manera, a través de la historia y las canciones, las personas puedan reconectarse con un propósito personal. En realidad tiene que ver más con el conectarse con un poder personal. Busco mucho que la gente asuma la responsabilidad de ser protagonista de su propia vida.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!