Lord Sebastian: “Tocar en Paraguay junto a Kudai fue súper hermoso”

El artista guayaco de pop punk se presentó en Asunción con el grupo chileno. Y en Quito teloneó a Michale Graves, ex-Misfits

En este 2025, el artista guayaquileño de pop punk Lord Sebastian participó en las audiciones que por primera vez llevó a cabo el Quito Fest, para elegir a parte de las agrupaciones que estarían en el cartel oficial de la edición de este año.

Como comentamos antes en estas páginas, cuando un artista o agrupación se presenta en vivo fuera de su ciudad, no solo tiene la oportunidad de mostrar su música ante un público nuevo, sino que el viaje es una gran oportunidad para conocer a organizadores de conciertos, gestores culturales, colegas músicos y medios de comunicación.

En el caso de Lord Sebastian, si bien finalmente no quedó entre los 12 seleccionados para el Quito Fest, su show en la capital tuvo un efecto catalizador, que desencadenó una serie de acontecimientos.

Kudai y Kiruba se unen en un concierto único: fecha, precios y detalles Leer más

Primero inició su gira Kiss me on the way down, en Riobamba, Cuenca, Guayaquil y Quito, tour que incluyó tocar en el concierto que el estadounidense Michale Graves (exvocalista de Misfits) dio en la capital el 16 de noviembre.

Además, se presentó en Paraguay el sábado 13 de diciembre junto a Kudai, que actualmente está realizando una serie de conciertos en América Latina, (que incluyen a Ecuador en 2026).

Y dos días después de eso tuvo un show acústico en dicho país junto a Vartan, agrupación paraguaya que también teloneó a Kudai), en un evento organizado por Arlandria Prod., Nation e Iguana Producciones Ecuador.

El artista guayaquileño le cuenta a EXPRESIONES la importancia que tuvo su show en las audiciones del Quito Fest y la experiencia vivida teloneando a estos artistas internacionales.

A partir de las audiciones del Quito Fest, Lord Sebastián ha estado sumamente activo. Ese viaje le permitió ‘recargar energías’.

Sí, las audiciones del Quito Fest fueron un gran impulso. A partir de ahí nos fuimos de gira.

Gracias a eso también surgió la oportunidad de abrir el concierto de Michale Graves en la capital.

Eso fue súper buena suerte. Mi mánager está vinculado con las personas que lo traían a Ecuador y él sugirió a Lord Sebastian para el show. Tuve la oportunidad de meter a dos bandas amigas también (Fox Island de Ibarra y Telémaco de Guayaquil). Ese día tocamos un cover de Misfits (Die, die my darling). Fue algo súper lindo. Tuvimos un gran recibimiento.

Cómo fue la gestión para formar parte del concierto de Kudai en Paraguay.

Desde hace tiempo con mi mánager estábamos tratando de ver la oportunidad de tocar con ellos, porque él trabaja con el equipo que trabaja con Kudai. Originalmente íbamos a estar en más fechas de su gira por Sudamérica, pero solo se dio en Paraguay.

RELACIONADAS Istriónico Records ubica a Otavalo en el mapa musical de la región

Viajó solo a Asunción, sin los músicos que usualmente lo acompañan.

Sí. Ya me había tocado presentarme solo, cuando son shows de artistas que no tienen ‘backline’ (conjunto de instrumentos y equipos que una banda usa en vivo). Me tocó cantar con pista de apoyo. No es lo que prefiero, pero debo hacer lo mejor que puedo con lo que tengo.

¿Cómo lo recibió el público paraguayo?

Fue una experiencia increíble. Desde la prueba de sonido el público estuvo metidísimo con nuestro concepto. Lo di todo y el público lo recibió y me alentó. Extrañé muchísimo a los músicos de mi banda. Para este 2026 estoy planeando volver con ellos a Paraguay.

Toda este serie de shows implica no solo más ensayos, sino también ser más activo en redes.

Sí, implica tener al día mis ‘press kit’ (material informativo para la prensa), subir más contenido en esas fechas, tratar de llamar la atención como artista, porque a la final esto es un negocio también. Entonces, debo mostrarme como un producto que vale la pena llevar de gira.

“Gabriela Villalba es un tesoro nacional”



En sus redes sociales subió fotos en Asunción junto a la quiteña Gabriela Villalba, integrante de Kudai, en su concierto en Paraguay.

La conocí en ese momento y me pareció una persona increíble. De los cuatro Kudai, que todos son músicos extraordinarios, creo que Gabi fue la que mejor show hizo.

Tiene que haber sido genial para Gabriela que en Asunción también haya tocado otro artista ecuatoriano.

El ser ecuatorianos fue un gran punto en común para acercarnos. Gabi tiene una gran energía, se lo comenté. Conversamos mucho con ella y con Tomás (Manzi) y Pablo (Holman, ambos también de Kudai). Todos son grandes personas y grandes músicos. Lo de Paraguay fue una experiencia increíble. Como te dije, tengo planeado volver para tocar con mis músicos en 2026.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!