Soda Stereo anuncia concierto en Quito: Esto es todo lo que debes saber

La legendaria banda argentina Soda Stereo confirmó que su espectáculo Ecos se presentará en Ecuador el mayo de 2026, en el Coliseo General Rumiñahui de Quito. El anuncio se dio a finales de noviembre de 2025 y generó gran expectativa entre los fanáticos ecuatorianos, que recuerdan la última visita del grupo en la gira Gracias Totales.

La gira Ecos marca un nuevo capítulo en la historia de la banda, ya que Charly Alberti y Zeta Bosio volverán a compartir escenario, acompañados de la figura de Gustavo Cerati recreada mediante tecnología audiovisual. Este recurso permitirá que el público viva una experiencia inmersiva, con la esencia del trío original que revolucionó el rock latinoamericano desde los años ochenta.

Localidades y precios de las entradas

Las entradas para el concierto en Quito están disponibles a través de Ticketshow, con una amplia gama de precios según la ubicación en el Coliseo Rumiñahui. Los valores oscilan entre $50 y $2500..

VIP: $50 más IVA y tarifa de servicio

Fan: $100 más IVA y tarifa de servicio

Butaca: $150 más IVA y tarifa de servicio

Output Box: $200 más IVA y tarifa de servicio

Soda Box: $250 más IVA y tarifa de servicio

Todas las localidades son numeradas a excepción de Soda Box. La organización destacó que se trata de un show de alta producción, con pantallas de última generación, sonido envolvente y efectos visuales que acompañarán la música de Soda Stereo. La preventa será el 3 y 4 de diciembre y será exclusiva a través de la app De Una para usuarios de Banco Pichincha. La venta general será el 5 de diciembre.

¿Qué es Soda Stereo Ecos?



Soda Stereo Ecos es el nombre de la nueva gira continental que recorrerá América entre marzo y agosto de 2026. El concepto del espectáculo busca revivir la energía de la banda con un formato innovador, que combina la interpretación en vivo de Alberti y Bosio con la presencia digital de Cerati.

Según la producción, no se trata de un tributo ni de una película, sino de un show en vivo que mantiene la esencia del grupo original. La propuesta se apoya en recursos audiovisuales de última tecnología, que permitirán al público sentir la voz y la imagen de Cerati en sincronía con sus compañeros de siempre.

La gira también coincide con la celebración de los 40 años del primer álbum de Soda Stereo, un hito que reafirma la vigencia de su legado musical. Con canciones emblemáticas como De música ligera, Persiana americana y Nada personal, el espectáculo promete ser un viaje emocional para varias generaciones de seguidores.

