Soda Stereo anuncia 'Ecos' para el 21 de marzo en Buenos Aires: ¿De qué se trata?

La banda activa su sitio oficial con una cuenta regresiva y confirma 'Soda Stereo Ecos' en el Movistar Arena

Soda Stereo vuelve a sonar fuerte. Este 29 de septiembre, la banda argentina activó su sitio oficial con una cuenta regresiva y el mensaje 'Los ecos de algo nuevo se aproximan…', que culminó con el anuncio de Soda Stereo Ecos, una experiencia musical para el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El evento fue confirmado a través de sus redes sociales y el sitio sodastereo.com, donde también se habilitó un formulario de suscripción para recibir novedades exclusivas.

(Te invitamos a leer: ¿Cuándo viene Eladio Carrión a Ecuador? Detalles del concierto en Guayaquil)

¿Qué es 'Soda Stereo Ecos'?

Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio marcaron una era con Soda Stereo, ícono del rock en español. BILLBOARD

Según el anuncio oficial, se trata de una experiencia única que reúne simbólicamente a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, bajo el lema: “Una experiencia única donde lo imposible se hace real”. Aunque no se han revelado detalles técnicos, se espera una propuesta audiovisual inmersiva que combine archivo, tecnología y emoción.

El afiche oficial muestra tres siluetas sobre un fondo rojo y púrpura, con líneas horizontales que evocan sonido, memoria y movimiento. La frase “Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más” ha generado expectativa entre fanáticos de toda América Latina.

El legado que sigue resonando

Soda Stereo, formada en 1982, es considerada una de las bandas más influyentes del rock en español. Tras la muerte de Gustavo Cerati en 2014, sus compañeros han mantenido vivo el legado con homenajes como la gira Gracias Totales (2020–2022), que incluyó colaboraciones con artistas internacionales.

El anuncio de 'Ecos' no solo reactiva el vínculo emocional con su público, también abre la puerta a nuevas formas de experimentar su música, a través de tecnología, narrativa y memoria colectiva.

RELACIONADAS Gustavo Cerati deslumbró con su magia en Ecuador en seis ocasiones

El concierto de 'Soda Stereo Ecos' va a revivir momentos con una banda que marcó generaciones. El 21 de marzo, Buenos Aires será el epicentro de una experiencia que promete unir pasado, presente y futuro en torno a la música, la emoción y los ecos de Soda.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!