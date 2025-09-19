¿Cuándo viene Eladio Carrión a Ecuador? Detalles del concierto en Guayaquil

El ícono del trap latino se presentará en Guayaquil el 16 de octubre como parte de su gira internacional ‘Don Kbrn’

Eladio Carrión se presentará en Guayaquil el 16 de octubre como parte de su gira internacional Don Kbrn.

Eladio Carrión, uno de los referentes del trap latino actual, confirmó su regreso a Ecuador como parte de su gira internacional Don Kbrn. El artista puertorriqueño, conocido por éxitos como Romeo y Julieta, H.I.M. y Sigue Bailándome, ha colaborado con figuras como Bad Bunny, Karol G, Bizarrap y Rauw Alejandro, consolidándose como una voz clave del género urbano.

Su estilo mezcla lírica introspectiva con ritmos potentes, y ha sido reconocido en escenarios como los Billboard Latin Music Awards. En esta ocasión, Carrión se presentará en dos ciudades del país, siendo Guayaquil una de las paradas más esperadas por sus seguidores.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

El concierto de Eladio Carrión en Guayaquil está programado para el 16 de octubre de 2025, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. La presentación forma parte de su gira Don Kbrn, que lleva el nombre de su más reciente álbum lanzado en abril.

Las entradas están disponibles a través de los puntos de venta físicos y digitales de Ticketshow, con precios que varían según la localidad:

VIP: $35 + IVA

FAN: $55 + IVA

Palco: $75 + IVA

Output Box: $100 + IVA

Don Kbron Box: $140 + IVA

¿Qué esperar del show?

Eladio Carrión promete un espectáculo cargado de energía y sus temas más populares. La gira Don Kbrn ha sido de las más comentadas por su puesta en escena y por incluir momentos íntimos con el público, donde el artista comparte reflexiones personales entre canción y canción.

Guayaquil espera una alta convocatoria de fanáticos del trap y del reguetón , especialmente jóvenes que han seguido su carrera desde sus primeras colaboraciones con artistas como Noriel y Jon Z. El concierto también será una oportunidad para escuchar en vivo los nuevos temas del álbum Don Kbrn, que exploran temáticas como la fama, la soledad y la evolución artística.

Eladio Carrión viene a Guayaquil con una propuesta sonora sólida y una base de seguidores en crecimiento, el artista puertorriqueño promete un show inolvidable para los amantes del trap latino. Las entradas ya están disponibles y la expectativa crece a medida que se acerca la fecha.

