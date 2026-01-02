La nueva avenida El Periodista conectará Babahoyo con la vía E25

La obra vial de 1,3 kilómetros se entrega en el día clásico del gremio y busca reducir la carga vehicular urbana

Una nueva arteria vial de 1,3 kilómetros se habilitará oficialmente en Babahoyo este 5 de enero. La obra, que une el puente de la calle Roldós con el Paso Lateral E25, busca descongestionar el tráfico del casco central y rinde homenaje a los comunicadores locales en su día.

¿Qué características tiene la nueva infraestructura?

La vía fue diseñada para facilitar el acceso desde el centro de la ciudad hacia La Troncal estatal. Cuenta con cuatro carriles, amplias aceras con bordillos, un sistema de alcantarillado completo e iluminación pública.

Su habilitación permite una conexión directa con sectores populares como El Salto y alivia la carga vehicular de rutas céntricas, específicamente la avenida Enrique Ponce, que suele presentar alto tráfico.

¿Por qué se eligió este nombre para la avenida?

El Concejo Cantonal aprobó la denominación de "Avenida El Periodista" a finales de diciembre de 2025, acogiendo un pedido de los gremios locales. La solicitud fue impulsada por Marlon Melo, vicepresidente del Colegio de Periodistas de Los Ríos, y retomada por Mariela Cevallos, presidenta de la Asociación Prensa Unida Babahoyo.

El acto de entrega incluirá la develación del nombre a cargo del alcalde, coincidiendo con la conmemoración del Día del Periodista Ecuatoriano. La decisión busca reconocer el aporte informativo de los comunicadores sociales del cantón.

