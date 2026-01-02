La limpieza con polímeros mejora la presión del agua en sectores de Babahoyo

La intervención en 212 kilómetros de tuberías mediante polímeros biodegradables ha permitido recuperar la presión y transparencia del servicio de agua potable en Babahoyo. Tras la culminación del proceso de limpieza, los sedimentos acumulados por años fueron removidos sin interrumpir el abastecimiento a los hogares.

¿Qué sectores reportan mejoras en el servicio?

Los resultados del Plan Agua Limpia son visibles principalmente en zonas que históricamente sufrían de baja presión y turbiedad. Habitantes de la parroquia El Salto y del sector Cristo del Consuelo confirman que el líquido ya no llega con la tonalidad oscura que generaba molestias en el pasado.

El Salto: El servicio presenta una mejora notoria y el agua es más clara.

Cristo del Consuelo: El agua ahora alcanza las partes altas de las viviendas con buena presión.

Más de 200 kilómetros de tubería fueron intervenidos, según autoridades TATIANA ORTIZ FRANCO

Jessica León, moradora de El Salto, asegura que la presión es constante, lo que permite el uso normal en las viviendas. Por su parte, Grey Pacheco, residente de Cristo del Consuelo, señaló: "Se ve el cambio, porque sinceramente no creíamos en estos resultados. Ahora el agua se ve más limpia".

¿Cómo funcionan los polímeros biodegradables en la red?

Esta tecnología facilita la desincrustación y eliminación de residuos sólidos adheridos a las paredes de las tuberías. A diferencia de métodos invasivos, la aplicación de estos polímeros mejora el flujo del agua que llega a los hogares de manera progresiva y sectorizada.

Según la entidad responsable, aunque esta tecnología se usó en años anteriores, la falta de filtros adecuados impidió resultados duraderos.

Las autoridades consideran que, con la infraestructura actual, los beneficios serán sostenibles en el tiempo. Para garantizar la calidad del servicio, se ha previsto la implementación de limpiezas periódicas sustentadas en estudios técnicos.

