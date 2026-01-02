Aquiles Álvarez ofrece apoyo a María José Pinto bajo una condición: "ponga orden"

El alcalde envió un mensaje a la presidenta encargada y la invitó a no responderle a Daniel Noboa, sino al pueblo

El escenario político en Guayaquil y el país asume un nuevo rumbo este viernes 2 de enero de 2026. Tras la licencia por "motivos personales" solicitada por Daniel Noboa, la vicepresidenta María José Pinto asumió la Presidencia de la República. La reacción del alcalde Aquiles Álvarez no se hizo esperar: envió un mensaje que mezcla el apoyo condicionado con una dura crítica a la administración central.

Desde el 1 de enero de 2026, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa inició una licencia temporal de 18 días para atender asuntos personales y pasar tiempo con su familia, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de diciembre de 2025 con 81 votos a favor. Durante este período, que se extiende hasta el 18 de enero, la vicepresidenta María José Pinto asumió la Presidencia interina, conforme al artículo 146 de la Constitución que regula ausencias temporales por hasta tres meses

¿Cuál fue el mensaje de Álvarez a la nueva presidenta encargada?

El burgomaestre, quien días atrás ya había perfilado a Pinto como la figura más visible del Ejecutivo, instó a la mandataria encargada a distanciarse de la línea de su predecesor y a gobernar con autonomía.

A través de sus canales oficiales, Álvarez fue enfático. Su postura refleja el agotamiento administrativo que ha denunciado en meses anteriores, especialmente en temas de salud y seguridad. "Hágalo bien, con sentido común, sin más descalabros. Acá nadie quiere inestabilidad", sentenció el alcalde.

Vicepresidenta Pinto prevé superar crisis de medicamentos en primer trimestre de 2026 Leer más

Sin embargo, la parte más contundente de su declaración apuntó a la lealtad política de la funcionaria. En un claro desafío a la estructura jerárquica de ADN, Álvarez le recordó su deber primario: "Usted le debe responder al pueblo, no a su presidente".

Condiciones para un 'apoyo'

La relación entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno Central ha sido tensa, marcada por la reducción de asignaciones y disputas legales. No obstante, Álvarez abrió una puerta a la cooperación, siempre que se cumplan ciertas expectativas de orden y firmeza.

"Si lo hace bien, se la apoya", aseguró. Pero matizó esta apertura con una expresión del sentir ciudadano frente a la crisis actual: "Ya estamos hartos de un desgobierno, de gobernantes insensibles". El pedido final fue directo a la capacidad de mando de Pinto: "Ejerza con fuerza y ponga orden. Haga lo que usted sabe que tiene que hacer".

Hágalo bien, con sentido común, sin más descalabros.

Acá nadie quiere inestabilidad.

Si lo hace bien, se la apoya.

Ya estamos hartos de un desgobierno, de gobernantes insensibles. Ud le debe responder al pueblo, no a su presidente.

Ejerza con fuerza y ponga orden. Haga lo que… https://t.co/rnjuAa33UI — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 2, 2026

Este pronunciamiento no es aislado. Apenas el 30 de diciembre de 2025, Álvarez había criticado la crisis sanitaria y el desabastecimiento de medicinas, señalando entonces que "María José Pinto parece el presidente, es la única que da la cara".

Ahora, con Pinto oficialmente al mando, el alcalde eleva la presión para que esa "cara visible" se transforme en acciones ejecutivas concretas.

Los problemas de Álvarez

Mientras Álvarez marca la cancha política, su frente legal sigue activo. El alcalde enfrenta un juicio por el Caso Triple A, donde la Fiscalía investiga el presunto comercio irregular de hidrocarburos.

El proceso, que involucra a la empresa Copedesa S.A. y a otras 15 personas, tiene fecha fijada para la audiencia de juicio: se instalará el próximo 31 de enero y 1 de febrero de 2026. Pese a este escenario judicial, que el burgomaestre ha tildado de persecución política, su agenda de fiscalización al Gobierno Central se mantiene como prioridad en su discurso público.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!