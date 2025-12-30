Aquiles Álvarez: “María José Pinto parece el presidente, es la única que da la cara”

El alcalde critica el desabastecimiento de medicinas y compara la gestión de la vicepresidenta con la de Daniel Noboa

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó ante los resultados de la emergencia en el sector Salud con una crítica directa a la gestión del Gobierno Central, pero con un matiz inusual hacia la vicepresidenta.

¿Qué dijo Aquiles Álvarez sobre la crisis sanitaria?

Respondiendo a una publicación del portal Primicias, el burgomaestre citó: "A estas alturas, si uno pregunta quién parece ser el presidente del Ecuador, la respuesta cae sola: María José Pinto", sentenció Álvarez. El alcalde justificó su afirmación señalando que ella "es la única que habla y da la cara en medio de los problemas", añadiendo una crítica velada a la ausencia de otras figuras del Ejecutivo al mencionar: "Y lo más importante está en el país, no huye".

La reacción del alcalde surge tras conocerse los datos sobre la finalización del estado de emergencia en el sistema de salud pública.

Pese a que la medida buscaba agilizar la compra de fármacos, los resultados expondrían un déficit.

La escasez de insumos esenciales no es, para Álvarez, un simple problema de logística. De hecho, calificó la situación de los 501 fármacos priorizados que no llegaron a las bodegas como una muestra de desidia administrativa.

"Eso no es un tema técnico, es abandono del Estado", afirmó, refiriéndose a la incapacidad de asegurar millones de unidades requeridas para tratamientos comunes y crónicos.

A estas alturas, si uno pregunta quién parece ser el presidente del Ecuador, la respuesta cae sola: María José Pinto, porque es la única que habla y da la cara en medio de los problemas. Y lo más importante está en el país, no huye. Todo esto pasa incluso en medio de una crisis… https://t.co/rZSLWVO8TM — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) December 30, 2025

Juicio contra Aquiles Álvarez

El alcalde de Guayaquil es crítico contra el Gobierno central, en medio de una disputa legal que él mismo ha señalado de persecución política.

La Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustible. La Fiscalía acusa a 16 personas naturales y seis empresas, entre ellos: el alcalde de Guayaquil entre otras personas naturales, y empresas vinculadas a la familia del burgomaestre, como la Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.

En este caso, que se encuentra en la etapa de audiencia de juicio, y los jueces del tribunal de juzgamiento decidieron que este proceso se instalará el 31 de enero y 1 de febrero de 2026.

