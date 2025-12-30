Expreso
Trans
Ilustración hecha con IA. El 'transfemicidio' fue el principal crimen registrado este año por las organizaciones.Ilustración / Google AI

Violencia LGBT en Ecuador: 30 asesinatos en 2025

Observatorio revela que el 65 % de casos se vincula al crimen organizado. Guayas es la zona más peligrosa para el colectivo

La declaratoria de conflicto armado interno y la militarización de las calles no exime la violencia letal contra la población de la diversidad sexual en Ecuador.

Cifras del 2025

Este martes 30 de diciembre de 2025, la Asociación Silueta X y el Observatorio Runa Sipiy presentaron su informe anual preliminar, el cual documenta 30 asesinatos y transfemicidios en el país durante el último año.

La cifra es alarmante por su estancamiento: es exactamente la misma cantidad de muertes violentas registradas en 2024. El informe lo cataloga como una "tasa de persistencia del 100 %" en la violencia dirigida hacia este grupo, sugiriendo que las estrategias de seguridad nacional no contemplan protocolos de protección para poblaciones vulnerables.

Mujeres trans: el grupo de máximo riesgo 

El análisis forense de los datos revela una victimización diferenciada y brutal. Del total de 30 casos, el 70 % corresponde a mujeres trans (21 víctimas), lo que configura, según el Observatorio, un patrón de transfemicidio que el Estado aún no reconoce legalmente.

El desglose de las víctimas de 2025 es el siguiente: 21 Mujeres trans (70 %), 7 Hombres gais (23,3 %),  1 Mujer lesbiana (3,3 %) y 1 Hombre cisgénero, cónyuge de una mujer trans (3,3 %)

Dicho informe también habla de una mutación en la violencia. ya no se trata solo de discriminación interpersonal, sino de una violencia estructural vinculada a las bandas delictivas. El 65 % de los asesinatos de mujeres trans en 2025 estuvo vinculado a modalidades de delincuencia organizada y sicariato.

El estudio criminológico presentado identifica tres perfiles de violencia:

  1. Perfil A (Violencia Organizada - 67 %): Crímenes caracterizados por el uso de armas de fuego, sicariato, ajustes de cuentas y disputas por control territorial. La exclusión laboral empuja a muchas víctimas a zonas controladas por grupos delictivos, aumentando su exposición.
  2. Perfil B (Violencia Pasional/Relacional - 10 %): Perpetradores del entorno cercano, donde el conflicto interpersonal se mezcla con componentes de odio y discriminación.
  3. Perfil C (Circunstancias no esclarecidas - 23 %): Casos marcados por la falta de investigación efectiva y la impunidad estructural.

Mapa de la violencia: Guayas como epicentro

La provincia del Guayas se mantiene como el epicentro de la violencia LGBT+, concentrando entre el 35 % y el 40 % de los casos nacionales. Sin embargo, el reporte alerta sobre la crueldad en otras zonas. En Manabí, se ha detectado un patrón de violencia extrema que incluye desmembramientos. Por otro lado, en las provincias de Los Ríos y El Oro, los asesinatos muestran una fuerte vinculación con las rutas del narcotráfico, corroborando la tesis de la intersección entre vulnerabilidad de género y crimen organizado.

Diane Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta X, enfatizó que 169 mujeres trans han sido asesinadas entre 2010 y 2025. A pesar de esta estadística, denuncia que ni la Policía Nacional, ni la Fiscalía, ni el Ministerio de la Mujer mantienen registros oficiales diferenciados.

"El Estado ecuatoriano nos considera vidas descartables. Ya no pedimos, exigimos el reconocimiento legal del transfemicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)", declaró Rodríguez.

La organización argumenta que el transfemicidio no es un asesinato común, sino que incluye agravantes de odio, ensañamiento, violencia sexual previa y exposición pública del cuerpo como un mensaje de "castigo" social. Actualmente, indica el colectivo, la tasa de resolución de estos casos es estimada en menos del 5 %, con investigaciones que demoran más de tres años promedio.

