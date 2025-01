Grupos religiosos protestan por fallo de la Corte, a favor de derechos de niña trans

Con carteles, con megáfono y consignas, un grupo de ciudadanos protestó frente a la Corte Constitucional, en Quito, este jueves 30 de enero del 2025. Se oponen a una sentencia, que se dio a conocer los primeros días de este mes y que determinó que a una niña transgénero, de nacionalidad española, que vivió con sus padres en Santa Elena, en una escuela privada se le violó el derecho a la igualdad, no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad.

¿Qué argumentan los manifestantes?

Los grupos religiosos dijeron: "Oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas". Y dijeron que Ecuador es tierra del Sagrado Corazón de Jesús.

Después, leyeron una carta que dirigen al presidente Daniel Noboa. Dicen que el 28 de noviembre del 2024, la Corte Constitucional emitió la sentencia del caso denominado Salinas, por la cual abrió de par en par, las puertas del Ecuador para la llamada niñez transgénero o niñez trans, producto de la ideología woke. De acuerdo con ese fallo, los niños desde los 5 años pueden decidir un cambio de género y el Estado deberá acompañar y reafirmar dicho proceso".

Una señora dijo con el megáfono: "No puede ser que estos jueces, ocho pelagatos, nos quieran imponer ideologías, que acaben con la familia y con nuestros hijos... Tengo un hijo varón, hombre le creó Dios y no puedo decidir por él, para decirle mijo, hágase mujer...".

¿Qué dice la sentencia?

La Corte Constitucional declaró que la unidad educativa vulneró los derechos de C.L.A.G., una niña española, a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación en el componente de adaptabilidad, al interés superior del niño y el derecho a ser escuchada.

La Corte no estableció en ese fallo de Santa Elena nada relacionado con lo que se dijo en la protesta. Nada general, solo un tema particular de la niña trans española, que ya no está en el país. Como medida de satisfacción, la escuela debe pedir disculpas en una carta privada a la niña y a sus padres.

En 180 días, como medida de no repetición, el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo de Santa Elena y el plantel deben revisar y modificar el código de convivencia de la institución. En Ecuador, la Constitución establece el respeto a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

