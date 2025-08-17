Presidente de Serbia advierte severidad contra manifestantes y los llama nazis

Los llamó “nazis y terroristas” y aseguró que habrá medidas sorprendentes. Descartó estado de excepción.

El presidente de Serbia, el nacionalista Aleksandar Vuèiæ, ha anunciado que aplicará “medidas sorprendentes” y decisivas contras los manifestantes que desde hace nueve meses acusan a su Gobierno de autoritario y corrupto, y a los que comparó con nazis y terroristas.

“Veréis la determinación del Estado serbio. Haremos todo lo posible para restablecer el orden, la paz. Haremos frente a todas las presiones externas, a todos los que nos amenazan y nos dicen lo que podemos y no podemos hacer”, declaró en una rueda de prensa, en la que calificó el comportamiento de los manifestantes de “auténtico terrorismo”.

La situación se ha agravado en Serbia

Las continuas y multitudinarias protestas, lideradas por los universitarios, se han tornado violentas en los últimos días, con ataques a sedes del SNS, el partido de Vuèiæ, y choques con la Policía y partidarios del presidente que ha dejado docenas de heridos y detenidos protestas.

Rusia acusa a Serbia de romper su amistad por intereses económicos Leer más

El ministerio del Interior anunció que 56 manifestantes violentos han sido detenidos y seis agentes heridos durante los disturbios de anoche en Belgrado, Novi Sad y Valjevo, donde se incendió el edificio de la Fiscalía.

Vuèiæ, que lleva más de diez años en el poder, aseguró que los “bandidos” han ocupado las calles y vaticinó que los manifestantes pronto comenzarán a cometer asesinatos.

“Si no adoptamos pasos decididos, van a empezar a matarnos, lo digo sin exageración alguna”, declaró.

El presidente negó que vaya a proclamar el estado de excepción, alegando que esa medida es muy complicada y precisa de la aprobación del Parlamento, donde tiene mayoría absoluta.

Para más contenido de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO