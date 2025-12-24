Demanda de vacunas aumenta en 4 centros de salud de Quito

Las Casas, Guamaní, Calderón y Centro Histórico son los centros de salud con mayor demanda para la vacunación en Quito

La campaña de vacunación en contra de la influenza se inició a fines de noviembre y se extenderá hasta marzo de 2026.

Desde que la campaña nacional de vacunación en contra de la influenza estacional en Ecuador se inició el pasado el 28 de noviembre, se ha inoculado a 716.503 personas, con corte hasta el 21 de diciembre de 2025. Está previsto que hasta marzo de 2026 se apliquen más de 4,5 millones de dosis que se adquirieron para inmunizar, especialmente, a grupos prioritarios de salud.

Le invitamos a leer: Extensión de Primera Línea del Metro conectará El Labrador y La Ofelia

Aunque aún quedan millones de dosis de vacunas disponibles, la alerta que ha generado entre la población la detección en el país del primer caso de la variante K de la gripe A (H3N2) ha provocado que la demanda aumente, especialmente en centros de salud ubicados en sectores céntricos de la ciudad o en los extremos.

Entre ellos se incluyen los centros de salud de Las Casas, Guamaní, Calderón y Centro Histórico que, según el doctor Juan Quizanga, médico familiar y administrador del Centro de Salud de La Vicentina, son los que mayor afluencia suelen registrar en campañas como esta.

En el de Las Casas, por ejemplo, la semana pasada y este 23 de diciembre, las dosis disponibles se acababan rápidamente.

En la víspera de la Nochebuena, a las 10:00 ya no había vacunas disponibles en contra de la influenza, pero sí las que sirven para evitar el covid-19 (H1N1) y el resto de inmunizadores para otras enfermedades como fiebre amarilla, neumococo o la hexavalente. Esto a pesar de que el horario de atención para vacunas termina a las 14:00.

Entre asistencia, orden y temor avanza la jornada de vacunación contra la influenza Leer más

Según personal de la institución, las vacunas en contra de la influenza llegan constantemente, pero la demanda es alta y por ello se terminan pronto.

Por ello, los especialistas recomendaban que las personas vuelvan el 24 de diciembre o, con mayor seguridad, el viernes 26, porque no sabían si la nueva asignación llegaría en la tarde del 23, la mañana del 24 o cuando no estuviese en el centro de salud el personal a cargo de colocar las vacunas.

Quizanga explica que en el Centro de Salud La Vicentina, por ejemplo, la demanda por esta vacuna pasó de un promedio de 30 inmunizaciones diarias a alrededor de 170.

Allí les entregan un stock de acuerdo con la población que les corresponde y les dieron 1.000 dosis hace dos semanas, que estaban planificadas para ese tiempo, pero se terminaron en una. En ese caso, dice, lo que corresponde es notificar al Ministerio de Salud, que enseguida les abastece.

De acuerdo con el la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud, que tiene a su cargo el Distrito Metropolitano de Quito, este no es un problema de falta de vacunas, sino que la gente suele ir a este tipo de centros de salud por su ubicación más cercana a sus lugares de trabajo o porque creen que solo allí podrán encontrar una dosis y no van a los de su zona de residencia.

Es decir que en ciertos puntos de vacunación, no solo se inmuniza a la población del sector que les corresponde sino también a quienes vienen de otros sectores de la ciudad. Eso implica que mientras en unos lugares la demanda es alta, en otros, las vacunas alcanzan sin problema y se pueden encontrar durante toda la jornada.

Por eso, la Coordinación, piden a la ciudadanía acercarse más bien a su centro de salud más cercano o revisar las redes sociales o la página web del Ministerio de Salud, puesto que allí se informa cuando se realizan 'vacunatones'. Hasta el momento se han hecho dos, en centros comerciales, parques y otros espacios públicos, para inmunizar a una mayor cantidad de personas en una sola jornada.

Averigüe su punto de vacunación más cercano

Solo en Quito, están disponibles dosis de la vacuna en más de 130 centros de salud tipo A, B y C, además de puestos de salud, ubicados en parroquias urbanas y rurales. Los horarios de atención del más cercano a su domicilio se pueden consultar en la página web del Ministerio.

Quizanga recalca que la campaña de vacunación está enfocada, de manera prioritaria, en población vulnerable, es decir en niños menores de cinco años, adultos mayores, personas con cierto tipo de discapacidades y con enfermedades crónicas como asma, diabetes, obesidad, inmunodeficiencia, etc., mujeres embarazadas y personal de salud. Una vez que se haya cubierto a esta población, se extenderá al resto de la ciudadanía.

Médicos descartan pandemia por la variante A(H3N2) conocida como supergripe Leer más

Los síntomas de la nueva cepa de influenza

Los síntomas de la variante K de la influenza A (H3N2) suelen ser de mayor intensidad que los de otras cepas de esta enfermedad respiratoria. Suelen aparecer con dolor intenso de garganta (al tragar líquidos, sólidos y hasta saliva), congestión nasal, cefalea, escalofríos, sudoración, cansancio extremo y fiebre de más de 28 grados centígrados.

Otros síntomas comunes son la tos seca que persiste aún días después de haber pasado los días de mayores molestias. También pueden sentirse fuertes dolores musculares y de articulaciones. En los casos más severos, suelen afectarse también los bronquios y los pulmones. Algunos pacientes suelen presentar diarrea.

Si presenta estos síntomas, consulte a su médico o acuda al centro de salud más cercano.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.