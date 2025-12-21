Entre asistencia, orden y temor avanza la jornada de vacunación contra la influenza

El MSP anunció que esta jornada de vacunación se extenderá hasta marzo de 2026

El MSP anunció que esta jornada de vacunación se extenderá hasta marzo de 2026, y funcionará entre las 10:00 y las 16:00.

Aún no amanecía por completo cuando los vecinos del sector La Guangala comenzaron a reunirse frente a un local de venta de productos, en la avenida Ernesto Albán. El temor por la nueva variante de influenza —que en la última semana generó preocupación en varios barrios de Guayaquil— fue el principal motor que los llevó a buscar la inmunización ofrecida por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

(Sigue leyendo: Vacunación contra la influenza en Guayaquil: puntos habilitados y horarios)

El MSP anunció que esta jornada de vacunación, orientada a prevenir enfermedades respiratorias, se extenderá hasta marzo de 2026, y funcionará entre las 10:00 y las 16:00 en puntos estratégicos del país. El objetivo es claro: disminuir la circulación del virus de la influenza, que suele intensificarse entre noviembre y enero, y reforzar la protección de los grupos prioritarios.

Una fila que avanza entre charla de vecinos y organización

Entre los asistentes estaba una ciudadana quien decidió vacunarse tras enterarse de que la nueva variante ya había causado alarma en su comunidad. “Había una fila ordenada y, como la mayoría éramos vecinos, conversábamos mientras esperábamos”, relató. Contó que el proceso fue ágil: una enfermera tomaba la cédula y llenaba el carné, mientras otra aplicaba la dosis. A su alrededor, surgían preguntas cotidianas como si era seguro beber una copa de vino por la noche durante la cena de la novena.

“En mi caso, hasta ahora no he tenido estragos”, afirmó, mientras observaba cómo más personas se sumaban a la fila. A pocos metros, un ciudadano con megáfono animaba a otros a acercarse: “¡Vacúnese, vecino, es rápido y es gratis!”

La estrategia contempla vacunatorios en centros de salud, escuelas, plazas y puntos de alta afluencia. Cortesía

Madres preocupadas y aprendizajes recientes

Entre quienes aceptaron la vacuna estaba Jessica Cabezas, madre de dos niñas. Una de ellas enfermó recientemente de influenza, lo que la llevó a permitir que su otra hija recibiera la vacuna en la escuela.

(Además: Gripe H3N2 en Ecuador: ¿Cuáles son sus principales síntomas?)

El MSP confirmó primer caso de influenza A(H3N2) variante K en Ecuador Leer más

“La vacunaron en la escuela. Todo bien, no le dio fiebre. Al parecer sí son buenas vacunas”, dijo con alivio. Confesó que el miedo sigue presente en muchas familias, un temor heredado de los años duros de la pandemia de Covid-19.

Decisiones a tiempo para evitar complicaciones

En otro punto del sector, Luis Pérez, residente de las calles 25 y la Ch, decidió vacunarse hace dos semanas, cuando un punto de inmunización se instaló cerca de su casa. “Me vacuné porque no quiero caer con esas gripes fuertes. Allí en el Tía estaban vacunando, no había mucha gente y me explicaron que era para prevenir la influenza. No tuve estragos”, contó.

Con jornadas que se replican en múltiples barrios y con un flujo constante de ciudadanos, el Ministerio de Salud espera contener el aumento de casos respiratorios antes del pico estacional. La estrategia contempla vacunatorios en centros de salud, escuelas, plazas y puntos de alta afluencia, todo con la intención de que la ciudadanía tenga facilidades para acceder a la dosis.

#BOLETÍN | Se activó la sesión preparatoria del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional), para prevenir la circulación de la gripe A(H3N2)



Lee más aquí ⬇️https://t.co/5Crlseh0nV pic.twitter.com/9nUSXcRmsz — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) December 17, 2025

Mientras el sol avanzaba sobre La Guangala, la fila seguía moviéndose. Algunos llegaban con temor, otros por responsabilidad y unos más por recomendación médica. Pero todos compartían una idea en común: mejor prevenir que revivir los peores momentos sanitarios del país.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCR´´IBETE AQUÍ!