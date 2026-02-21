Dónde ver EN VIVO y horario de Barcelona SC vs Técnico Universitario | LigaPro 2026

Barcelona SC arranca la LigaPro 2026 ante Técnico Universitario este 21 de febrero a las 15:30 en el estadio Monumental

Barcelona SC iniciará la temporada 2026 de la LigaPro con la consigna clara de sumar sus primeros tres puntos ante Técnico Universitario.

El cuadro torero recibirá este sábado 21 de febrero, desde las 15:30, al Rodillo Rojo en el estadio Monumental, en un compromiso que marcará el arranque oficial del campeonato nacional para ambos equipos.

César Farías apuesta por una alineación alterna en el arranque

El Ídolo del Astillero, que es dirigido por el entrenador venezolano César Farías, afrontará este debut con una alineación alterna.

Barcelona SC jugaría con equipo alterno. MIGUEL CANALES

La decisión responde a la cercanía del partido de vuelta por la fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors, programado para el miércoles 25 de febrero, serie que los amarillos están obligados a remontar tras caer 1-0 en la ida.

Rotación pensando en la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors

Con ese panorama, Farías optaría por resguardar a varias de sus principales figuras para priorizar el desafío internacional.

Futbolistas como Joao Rojas, Darío Benedetto y Tomás Martínez arrancarían en el banco de suplentes, pensando en llegar en plenitud al decisivo choque copero.

Matías Lugo, el conductor del Ídolo en el estreno

La responsabilidad de conducir al equipo en el estreno liguero recaerá en el mediocampista Matías Lugo, quien no disputa la Copa Libertadores al no estar inscrito en la nómina internacional.

Lugo será el eje del mediocampo y el encargado de darle equilibrio y generación de juego a un once que mezclará juventud y experiencia.

Alineación de Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Rangel, Vallecilla y Mina; Lugo, Montaño, García y Cano; Núñez y Parrales.

Técnico Universitario quiere sorprender en Guayaquil

Por su parte, el Rodillo Rojo, dirigido por Francisco Usúcar, buscará dar la sorpresa en el estadio Monumental.

Técnico Universitario apostará por el liderazgo ofensivo de Jefferson Caicedo y Luis Estupiñán, quienes serán las principales cartas de gol en el inicio de la LigaPro 2026.

Alineación de Técnico Universitario: Razetto; Anaya, Copete, Cagua y Arce; Castaño, Mesa, Perea y Bocanegra; Caicedo y Estupiñán.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Técnico Universitario?

El compromiso entre Barcelona SC y Técnico Universitario será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto en su plataforma digital como en su canal de televisión pagada.

