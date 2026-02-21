Expreso
Toda la celebración de Luca Klimowicz que se mandó un doblete ante Liga de Quito,
Luca Klimowicz, refuerzo de Emelec con historia familiar: “Es un sueño jugar aquí”

El delantero argentino promete entrega total y asegura estar al 100% para defender la camiseta eléctrica

El delantero argentino Luca Klimowicz es la nueva carta ofensiva de Club Sport Emelec, quien llega con un apellido pesado en el fútbol ecuatoriano. Es hijo de Javier Klimowicz, exarquero eléctrico y hoy comentarista deportivo. La historia vuelve a escribirse, pero ahora desde una posición totalmente diferente.

Klimowicz no ocultó su emoción en su arribo a Guayaquil, pese a la hora avanzada. “Gracias por recibirme a este horario”, dijo apenas pisó suelo porteño. Luego abrió el corazón: “Es un sueño. Todos saben la historia de mi papá con el equipo. Es algo que siempre tuve en mente”.

Luca la carta de gol de Emelec

Estuvo en Imbabura

El atacante ya conoce el fútbol ecuatoriano. En 2024 defendió los colores de Imbabura Sporting Club, donde disputó 15 partidos, marcó seis goles, dio una asistencia y recibió tres tarjetas amarillas. Su rendimiento lo devolvió a Instituto, club en el que en 2026 participó en dos compromisos oficiales.

Sobre la demora en su fichaje explicó con serenidad: “Se demoró por cuestiones entre clubes. Era algo muy esperado y no veo la hora de poder jugar”. También desmintió rumores sobre molestias físicas: “Vengo a dejar todo, estoy al 100%”.

Luca hereda el sentimiento eléctrico. No llega solo como refuerzo, sino como continuidad de una historia familiar ligada al Bombillo. Y el mensaje fue claro para la hinchada azul: “Le digo a la gente que voy a dejar todo en cada partido”.

El apellido Klimowicz vuelve a sonar fuerte en el Capwell. Ahora, con goles en la mira.

