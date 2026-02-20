Barcelona SC vs Técnico Universitario EN VIVO: previa, figuras y alineaciones LigaPro

Barcelona SC inicia la LigaPro obligado a ganar tras su traspié en Copa Libertadores. Farías moverá piezas ante un Técnico U

Johan García uno de los jívenes de Barcelona SC 2026.

Barcelona SC se estrena en la LigaPro este sábado 21 de febrero, desde las 16:30, ante Técnico Universitario, en el estadio Monumental de Guayaquil, en la primera de las 30 fechas de la fase inicial del torneo. El compromiso será transmitido por Zapping Sports.

El Ídolo del Astillero llega golpeado en lo anímico tras la derrota 1-0 frente a Argentinos Juniors en su debut en la Copa Libertadores 2026. La caída dejó dudas futbolísticas y obligó a replantear piezas en el once titular.

Barcelona SC enfrentará a Técnico Universitario en la primera fecha. CARLOS KLINGER

La presión de ganar de Barcelona SC

Sudamericano Sub-20: Ecuador con puntaje perfecto en el hexagonal va por Venezuela Leer más

El equipo dirigido por César Farías tiene la obligación de sumar sus primeros tres puntos ante un Técnico Universitario renovado, que incorporó varios refuerzos para esta temporada. El conjunto ambateño estuvo muy cerca de descender a la Serie B, pero logró mantenerse en la máxima categoría tras el descenso administrativo de El Nacional.

Farías apostaría por una alineación mixta. Algunos de los titulares que actuaron en Copa quedaron en deuda y otros serán preservados para el partido de vuelta del torneo continental. Además, el técnico ya podrá contar con Matías Lugo y Luis Cano, quienes no están inscritos para la Libertadores, pero sí habilitados para el campeonato local.

Arranca un campeonato con incertidumbre para ambos clubes. La pretemporada fue un laboratorio y ahora comienza el momento de las respuestas. Barcelona necesita recuperar confianza; Técnico, demostrar que quiere ser protagonista.

Darío Benedetto es una de las apuestas más fuertes del Ídolo.

GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Posibles alineaciones

Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Lucas Sosa y Jhonnatan Perlaza en defensa; Jean Carlos Montaño, Matías Lugo, Jhon García y Luis Cano; Sergio Núñez y Miguel Parrales.

Técnico Universitario: Razzeto; Anaya, Copete, Cagua y Arce; Castaño, Mesa, Pera y Bocanegra; Estupiñan y Montes.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!