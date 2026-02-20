Sudamericano Sub-20: Ecuador con puntaje perfecto en el hexagonal va por Venezuela

La selección ecuatoriana femenina Sub-20 dirigida por Eduardo Moscoso está a un paso de clasificar al Mundial

Las palabras del entrenador Eduardo Moscoso “Vamos a buscar un nuevo Mundial femenino” han sido tomadas en serio por las chicas de la selección sub-20, que están a un partido de lograr un cupo para el Mundial de Polonia de este año, que arranca el 5 de septiembre.

La selección ecuatoriana suma cuatro partidos invicta, algo que nunca antes se había dado en esta categoría. En esos cuatro encuentros no ha recibido goles y comparte el primer lugar con Brasil.

En su último cotejo, la Tri derrotó 1-0 a Argentina en la segunda fecha del hexagonal, en el estadio Carfem de Ypané. La manabita Josenka Vélez anotó el tanto de la victoria al minuto 45’+2.

Los números de Josenka Vélez

La goleadora ecuatoriana en la CONMEBOL #Sub20Fem ⚽🇪🇨 pic.twitter.com/akPZh6cpLr — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) February 20, 2026

Lo que se viene para Ecuador

El domingo 22 de febrero, desde las 16:00, la Tricolor enfrentará a Venezuela, que apenas ha logrado un punto tras empatar 2-2 con Argentina. Si Ecuador gana o incluso empata, tendrá un pie en el Mundial y hasta podría quedar ya clasificada, dependiendo de otros resultados. Será la tercera jornada de las cinco fechas del hexagonal final.

Así va la Tri en la tabla de posiciones

¡Tabla actualizada tras la fecha 2! Tabela atualizada após a rodada 2! 🔝⚽️



CONMEBOL #Sub20Fem pic.twitter.com/tTgDP8VotY — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) February 20, 2026

Confianza total

El gol que marcó Rosa Flores ante Colombia en la primera fecha está dando la vuelta al mundo. Fue un disparo desde 38,4 metros de distancia.

La ecuatoriana habló sobre esa anotación y lo que vive la Tri en Paraguay: “Sentí mucha felicidad y mucha emoción por el gol. El equipo me ha dado la confianza a mí y a todas las jugadoras. Le agradezco mucho al ‘profe’ (Moscoso) porque me ha dado la oportunidad de ser titular”.

El golazo de Ecuador

Sobre los rivales que aún deben enfrentar (Venezuela, Brasil y Paraguay), agregó: “Les pido que nos sigan apoyando. Nosotras siempre saldremos a dejar lo mejor por esta camiseta, junto al cuerpo técnico. A todos los ecuatorianos les doy las gracias por estar pendientes de nosotras”.

