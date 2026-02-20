Árbitros no se presentarán para el duelo Católica vs Emelec

LigaPro anunció que la reprogramación del compromiso corresponde a una ccausa de fuerza mayor relacionada con la seguridad

Universidad Católica adviertió que sí se presentará al partido ante Emelec en el estadio Rodrigo Paz

El presidente del gremio arbitral ecuatoriano, Luis Muentes, confirmó que los jueces designados para el compromiso entre Universidad Católica y Emelec no se presentarán en el estadio, luego de que la organización del torneo comunicara oficialmente que el encuentro fue reprogramado.

La decisión se produce en medio de versiones cruzadas entre los organizadores del campeonato y la dirigencia del club capitalino, generando incertidumbre en torno a la disputa del partido correspondiente a la primera fecha del Campeonato Nacional.

La postura del gremio arbitral

Muentes fue enfático al explicar que los árbitros actúan bajo las disposiciones de la entidad organizadora del torneo y que, en este caso, recibieron una notificación formal que indicaba que el compromiso no se jugaría en la fecha prevista, destacó que ellos prestan servicios a la LigaPro.

El dirigente declaró: “Nos comunicaron oportunamente que este partido no se jugaría, por lo tanto, actuamos conforme a lo indicado y no realizamos el viaje”.

En ese sentido, señaló que, al existir un comunicado oficial del organizador del campeonato informando la suspensión del duelo entre Universidad Católica y Emelec, los jueces no acudirán este sábado al Estadio Rodrigo Paz Delgado, escenario donde estaba previsto que se disputara el encuentro.

El comunicado de LigaPro y la reprogramación



El hecho se originó luego de que la LigaPro anunciara la reprogramación del compromiso, correspondiente a la primera fecha del torneo por “causa de fuerza mayor relacionada con la seguridad”. El organismo informó que el partido entre Universidad Católica y Emelec, que debía disputarse este sábado 21 de febrero en Quito, quedaba postergado para una fecha aún no definida.

El encuentro estaba programado para las 19:00 y, tras un cambio de escenario debido al concierto del artista español Alejandro Sanz en el Olímpico Atahualpa, se había confirmado su realización en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

El organismo que rige las competencias de la primera y segunda división del fútbol ecuatoriano indicó además que la nueva fecha del compromiso será anunciada oportunamente por la Dirección de Competiciones, en apego a la normativa vigente.

