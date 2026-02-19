Reprograman partido de Emelec. ¿Cuál fue la causa?

La LigaPro decidió cambiar, a una fecha aún no definida, el cotejo ante Universidad Católica, por la fecha 1 del torneo

Archivo. No se dieron mayores detalles de la postergación del encuentro.

En una situación inesperada, la LigaPro informó la reprogramación del compromiso entre Universidad Católica y Emelec, que debía disputarse este sábado 21 de febrero en Quito.

El duelo formaba parte de la primera fecha del Campeonato Nacional y se iba a desarrollar en el estadio Olímpico Atahualpa desde las 19:00. Sin embargo, la LigaPro, a través de un comunicado, anunció el cambio.

En el texto del documento se menciona una “causa de fuerza mayor relacionada con la seguridad”, como la razón de la postergación del encuentro, sin dar mayores detalles y basándose en comunicados emitidos por las autoridades competentes.

El organismo que rige la primera y segunda división de Ecuador finalizó el comunicado informando que la nueva fecha del partido se dará a conocer “oportunamente por la dirección de competiciones, siguiendo la normativa vigente”.

Elecciones en Emelec

Este sábado se celebrarán las elecciones del conjunto millonario, desde las 09:00 en el estadio George Capwell de Guayaquil.

