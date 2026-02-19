Gobierno de Daniel Noboa eleva a $ 51,7 millones la inversión en deporte para 2026

El Gobierno anunció un aumento del 25 % en el presupuesto deportivo para 2026

El presidente Daniel Noboa participó en una jornada deportiva con jóvenes en el Coliseo de la Universidad de Guayaquil.

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció un incremento del 25 % en la asignación presupuestaria destinada al deporte para 2026, una decisión que eleva la inversión estatal a $ 51,7 millones. El Ejecutivo sostiene que la medida busca fortalecer la estructura institucional y reactivar un sistema que, según el Gobierno, ha enfrentado años de limitaciones.

El anuncio se realizó en Guayaquil

El anuncio se dio este 19 de febrero durante una jornada deportiva realizada en el Coliseo de la Universidad de Guayaquil, donde el mandatario compartió con jóvenes atletas y representantes de federaciones y ligas deportivas. El encuentro sirvió también como espacio para ratificar la prioridad que el Gobierno dice otorgar al sector.

Durante su intervención, Noboa enfatizó la necesidad de que las organizaciones deportivas acompañen el aumento de recursos con gestión eficiente. “Para que el esfuerzo de los deportistas tenga sentido, es indispensable la seriedad de una institución que responda a ese compromiso”, afirmó.

El mandatario Daniel Noboa anunció el aumento del presupuesto deportivo durante un encuentro con jóvenes y dirigentes del sector en Guayaquil. cortesía

Más de $10 millones adicionales frente a 2025

Según cifras oficiales, el incremento representa más de $ 10 millones adicionales respecto a 2025. El desglose contempla aumentos del 24 % para deporte formativo, 24 % para alto rendimiento, 50 % para educación física y más del 52 % para programas de recreación.

Para el Ejecutivo, el impulso al deporte tiene un alcance que trasciende la competencia. “Cuando uno apoya el deporte, apoya comunidades, familias y jóvenes; sostiene sueños”, expresó el mandatario al destacar el potencial del sector como herramienta de cohesión social.

Por su parte, la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, señaló que la decisión busca posicionar al deporte como eje de políticas públicas vinculadas a seguridad, salud y prevención de la violencia. A su criterio, la inversión puede convertirse en un factor de protección para niños y adolescentes frente a riesgos sociales.

