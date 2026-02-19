Daniel Noboa y Donald Trump se reunirán en Estados Unidos por cumbre hemisférica

La reunión entre el presidente de Estados Unidos y líderes del hemisferio está prevista para marzo de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán el 7 de marzo de 2026, en Estados Unidos, en el contexto de la cumbre hemisférica convocada por el mandatario estadounidense, que congregará a líderes de todo el hemisferio.

Noboa confirmó su asistencia ante la Embajada de Estados Unidos, según indicó la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld a Teleamazonas, y detalló que el encuentro contará con la presencia de más países aliados que defienden los mismos principios en el hemisferio.

Una cumbre para unir esfuerzos entre países

"Son los países que han identificado los mismos problemas, las mismas amenazas, pero asimismo han identificado grandes oportunidades. Es un momento para que haya un dialogo abierto, franco, para poder seguir alineando cómo enfrentar las amenazas y aprovechas las oportunidades en el hemisferio", comentó la canciller Sommerfeld.

Colombia y EE. UU. buscan recomponer vínculos; Ecuador observa, vulnerable, su papel como ruta del narcotráfico.



Los intereses de Estados Unidos en el hemisferio

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld reconoció que en el encuentro con Estados Unidos también primarán los intereses de la administración de Donald Trump, pero que eso es parte del funcionamiento de las relaciones internacionales. "Obviamente, Estados Unidos pondrá sobre la mesa sus intereses y los países que asisten también van porque tiene intereses y quieren plantearlos o combinarlos o mirar dónde pueden converger", acotó Sommerfeld.

La agenda de Ecuador en la reunión con Trump

Respecto a Ecuador, la canciller sostuvo que el presidente Daniel Noboa asistirá a la cumbre con la misma agenda que ha promulgado su gobierno. "El presidente ha expresado hace mucho tiempo cuál es la posición del Ecuador en diferentes temas. En estas amenazas que se identifican en nuestro hemisferio, en la lucha contra el crimen organizado transnacional que ha afectado gravemente a los sistema democráticos, al estado de Derecho de nuestros países de Latinoamérica y a la integridad de la población".

Sommerfeld acotó que la prosperidad también es parte de la agenda del presidente Noboa y que será trasladada a la cumbre hemisférica de Trump. "La prosperidad de la población, la prosperidad económica de los países viene a través de fortalecer las relaciones, abrir nuevos merados y atraer inversiones. Esa es la agenda del presidente Noboa desde 2023 y la ratificará en la cumbre".

