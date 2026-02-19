Expreso
Gaibor Peru
Fernando Gaibor es uno de los jugadores que salió del fútbol ecuatoriano hacia Perú.Cortesía

Más de 30 ecuatorianos juegan en Perú y Bolivia: ¿pierde atractivo la LigaPro?

Las ligas vecinas se convierten en un destino atractivo para los tricolores en busca de estabilidad económica y deportiva

La LigaPro vive un hecho sin precedentes en la historia del fútbol nacional: 33 jugadores ecuatorianos han salido del país rumbo a las ligas de Perú y Bolivia en los últimos años. Este fenómeno ha sembrado dudas en el entorno futbolístico: ¿la LigaPro se ha vuelto menos atractiva o este movimiento termina beneficiando al mercado local?

Diversos factores, como el económico, la seguridad y la cercanía geográfica, influyen en la decisión de los jugadores al momento de migrar a ligas fuera del fútbol ecuatoriano. Uno de los destinos más atractivos y accesibles es el balompié peruano, ya que, además de su proximidad, presenta condiciones de clima y entorno similares a las de Ecuador, lo que facilita la adaptación de los futbolistas.

Este 2026, 20 tricolores jugarán la Liga 1 Apertura de Perú, en equipos grandes, pequeños, de primera y segunda división peruana:

ADT:

  • Ronny Biojó
  • Luis Gómez
  • John Narváez
  • Joao Robin Rojas

UTC:

  • Adolfo Muñoz
  • Luis Arce
  • Marlon de Jesús

Alianza Lima:

  • Jairo Vélez
  • Eryc Castillo
  • Fernando Gaibor

D. Moquegua:

  • Edgar Lastre
  • Bryan Angulo

Atlético Sullana:

  • Cristian Penilla

FC Cajamarca:

  • Jonathan Betancourt

Universitario:

  • José Carabalí

C. Unidos:

  • Wilter Ayoví

Cienciano:

  • Kevin Becerra
  • Carlos Garcés

Alianza UDH:

  • Abel Casquete
  • Ángel Ledesma

Además de los jugadores, varios estrategas con paso en el futbol ecuatoriano, pasaron al fútbol peruano, como: Jorge Fossati, Fabián Bustos y Javier Rabanal.

Ecuatorianos que jugarán en Bolivia este 2026

kevin mina
Kevin Mina juega de delantero y su actual equipo es Guabirá de la Primera División de Bolivia.CORTESÍA

Bolivia también se ha convertido en un destino atractivo para los futbolistas ecuatorianos que buscan estabilidad económica y seguridad para ellos y sus familias. El delantero Kevin Mina ha sido uno de los tricolores que más tiempo se ha mantenido en el país del altiplano.

En declaraciones para EXPRESO el pasado mes de enero, Mina se refirió a la inseguridad en Ecuador y a las extorsiones que afectan a los deportistas: “Los bandidos son muy resentidos cuando nos escuchan hablar a los jugadores. Es mejor no tocar el tema”. Además, aseguró que le da “mucha pena lo que le está pasando al Ecuador” y señaló que este es uno de los principales motivos para migrar, mencionando también a Perú como otro de los destinos elegidos. “Sé que muchos están yéndose a Perú también, donde seguramente van a poder estar tranquilos al igual que su familia”.

Por su parte, Jonny Uchuari, quien jugará en Bolivia en 2026 tras su paso por Sociedad Deportiva Aucas, habló del aspecto económico y de los retrasos salariales en el país. “Nuestro fútbol se está dañando. Podríamos creer que Aucas no tendría estos problemas económicos, pero el año pasado los vivió”, señaló el ofensivo, quien ve en la liga boliviana una nueva oportunidad, destacando que allí “no se retrasan tanto en los pagos”.

A estas declaraciones se suma la estadística de los 13 jugadores ecuatorianos que viven y jugarán para equipos bolivianos este 2026, los cuales son:

Bolívar:

  • Christian Alemán
  • Xavier Arreaga

U. de Vinto:

  • Felipe Mejía
  • Bryan Cabezas

Nacional Potosí:

  • Maicon Solís

Real Oruro:

  • Ángel Quiñonez
  • Daniel Porozo
  • Joao Quiñónez

Oriente Petrolero:

  • Wálter Chalá

Club ABB:

  • Jean Riascos

Always Ready:

  • Luis Caicedo

Guabirá:

  • Kevin Mina

Real Potosí:

  • Jonny Uchuari

TAGS

