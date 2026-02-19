¿Cómo le fue al Pipa Benedetto en su debut con Barcelona?

Darío Benedetto tuvo su estreno oficial con Barcelona Sporting Club en el compromiso de Fase 2 frente a Argentinos Juniors en condición de local. El delantero argentino fue titular y permaneció 60 minutos en cancha, hasta que el entrenador César Farías decidió sustituirlo en el segundo tiempo.

Durante su tiempo en el campo, Benedetto se movió como referencia de área y alternó apoyos fuera de la zona central para participar en la elaboración ofensiva. No registró goles ni dispuso de ocasiones claras de definición.

Su intervención se dio principalmente en acciones de descarga y circulación en el último tercio, en un contexto de partido cerrado y con pocas oportunidades generadas por el equipo amarillo.

Sensaciones de la hinchada

Tras el encuentro, parte de la afición expresó opiniones divididas sobre su rendimiento. Algunos hinchas señalaron que el delantero aún no muestra su mejor condición física y que podría aportar más ingresando desde el banco de suplentes. Otros apuntaron a la necesidad de mayor precisión en los últimos metros y de una participación más activa en la presión alta.

Desde el cuerpo técnico no se emitieron cuestionamientos públicos sobre su desempeño puntual, enmarcando su actuación dentro del funcionamiento colectivo del equipo. En ese contexto, el debut de Benedetto dejó aspectos por ajustar, en un proceso que recién comienza y que dependerá de su adaptación al ritmo competitivo y al sistema de juego.

Una racha sin goles que continúa



El debut se dio en medio de una sequía goleadora prolongada. El último gol oficial de Benedetto fue el 5 de febrero de 2024, cuando jugaba para Boca Juniors en la victoria 2-0 ante Tigre por la Copa de la Liga Profesional.

Posteriormente, el atacante pasó por Olimpia y Newell's Old Boys, etapas en las que no logró convertir ni consolidarse como titular indiscutido. Su llegada a Barcelona estuvo acompañada de expectativas por su trayectoria y experiencia internacional.

