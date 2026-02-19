Mercado de fichajes LigaPro 2026: altas y bajas que marcarán la temporada

Los refuerzos de los equipos del torneo local anticipan un año cargado de competencia y emociones para el futbol ecuatoriano

El mercado de fichajes de la LigaPro 2026 ha sacudido por completo el panorama del fútbol ecuatoriano. Las salidas de los goleadores y asistidores, junto con la llegada de nombres de peso internacional, anticipan una temporada cargada de competencia, expectativas y nuevos liderazgos.

Goleadores del campeonato se mudaron de país

Uno de los movimientos más llamativos del mercado fue la salida de los tres máximos goleadores del campeonato anterior, quienes abandonaron el fútbol ecuatoriano en busca de nuevos desafíos internacionales.

Daniel Valencia dejó el Manta para fichar por el América de Cali. El delantero ecuatoriano no tardó en justificar su contratación, ya que en su debut marcó un gol frente a Independiente Santa Fe. Por su parte, Claudio Spinelli emprendió rumbo a Brasil para incorporarse al Vasco da Gama. El atacante argentino anotó en su segundo partido, que además fue su primera titularidad, en el duelo ante Volta Redonda por el Campeonato Carioca. En ese encuentro no solo marcó durante el tiempo reglamentario, sino que también convirtió su penal en la definición que permitió a su equipo avanzar de fase.

Rafael Monti también se mudó a Brasil, específicamente al recién ascendido Remo. En sus primeros cuatro partidos ha registrado una asistencia, que resultó determinante para la victoria ante Águia de Marabá. Aunque todavía no ha podido anotar, su aporte ha sido clave en momentos puntuales y se espera que su cuota goleadora aparezca conforme avance la temporada.

Máximos asistidores también cambiaron de rumbo



No solo los goleadores abandonaron sus antiguos equipos; los tres máximos asistidores del torneo también protagonizaron movimientos importantes, ya sea al exterior o dentro del país.

Jonnathan Mina, lateral izquierdo de gran proyección ofensiva, fue el máximo asistidor del campeonato durante dos temporadas consecutivas. En 2025 aportó 12 asistencias con Aucas, un registro notable para su posición. Su rendimiento llamó la atención de Barcelona SC, que lo incorporó como agente libre para reforzar su banda izquierda con profundidad y precisión en los centros.

Alejandro Tobar fue la gran figura de Deportivo Cuenca en la última campaña, también con 12 asistencias. Tras un año destacado en el club azuayo, fichó por Liga de Quito. Su impacto fue inmediato: en su debut participó en dos goles en la victoria ante Always Ready. Asistió a Janner Corozo, quien había sido uno de los goleadores de Barcelona SC la temporada pasada, y además marcó su primer tanto con la camiseta alba, club del que confesó ser hincha desde niño.

En cuanto a Christian Alemán, el mediocampista ofensivo emigró a Club Bolívar, del fútbol boliviano junto a su compatriota Xavier Arreaga. Alemán cerró la temporada anterior con 10 asistencias, siendo pieza clave en la generación ofensiva de su equipo y contribuyendo de manera directa al rendimiento de Daniel Valencia.

Equipos del Astillero traen refuerzo extranjeros



El club más ganador del fútbol ecuatoriano, con 16 títulos nacionales, Barcelona SC volvió a ser protagonista en el mercado. Además de sumar a Jonnathan Mina, dio un golpe mediático al incorporar al experimentado delantero argentino Darío Benedetto, con pasado en Boca Juniors, Olympique de Marsella y la selección argentina.

El cuadro torero complementó su plantilla con otras incorporaciones como Sergio Nuñez, Hector Villalba, entre otros, consolidando un plantel que aspira a recuperar el protagonismo absoluto en el torneo local y competir en Copa Libertadores.

CS Emelec también renovó su estructura. Más allá de la continuidad de Miller Bolaños, heredada de la anterior dirigencia, el club sumó un nuevo director técnico y reforzó su mediocampo con el uruguayo Gonzalo Nápoli, de 25 años, cuyo último equipo fue León de México, además se suma a sus filas, al panameño Víctor Griffith, entre otros fichajes extranjeros y nacionales.

En el club electrico, también se encuentra Angelo Mina, mediocampista proveniente de SD Aucas, hermano del lateral izquierdo de Barcelona SC, Jonnathan Mina, por lo que para el Clasico del Astillero se confirma que habrá enfrentamiento entre hermanos.

Campeón y subcampeón no se quedan atrás



El vigente campeón de la LigaPro, Independiente del Valle fichó a Djorkaeff Reasco, uno de los delanteros más efectivos del torneo anterior con 18 goles. En su debut ya marcó, dejando claro que su capacidad goleadora se mantiene intacta.

Además, el club realizó la compra más alta de su historia al adquirir el 50 % del pase del extremo argentino Matías Perelló, procedente de Argentinos Juniors, consolidando así su apuesta por talento joven con proyección internacional.

Liga de Quito también realizó movimientos importantes. Entre sus múltiples fichajes, el más destacado es el delantero brasileño Deyverson, campeón de la Copa Libertadores, quien llega como agente libre tras su paso por Fortaleza. A sus 34 años, registró nueve goles en 38 partidos en su última temporada en el fútbol brasileño, y su experiencia en competiciones internacionales podría ser determinante para los objetivos del club.

Con la incorporación de Alejandro Tobar, Janner Corozo, Jesús Pretell y otros refuerzos estratégicos, el conjunto albo apuesta por un equilibrio entre juventud, talento y experiencia para afrontar tanto el torneo local como los desafíos internacionales.

Impacto inmediato en Cuenca



Deportivo Cuenca, por su parte, incorporó a préstamo al enganche argentino David González, de 22 años, proveniente de Racing Club. El mediocampista zurdo, de 1,68 m de estatura, ya dejó buenas sensaciones al marcar en un amistoso frente a Macará, perfilándose como una pieza creativa clave para el equipo morlaco y uno de los fichajes con más proyección de la LigaPro 2026.

Regresos al fútbol ecuatoriano

El mercado también estuvo marcado por regresos significativos. Diego Palacios, quien fue parte de la lista final de Ecuador para el Mundial de Catar 2022 y campeón del Sudamericano Sub-20 en 2019, vuelve al fútbol ecuatoriano tras más de ocho años en el exterior. El lateral se incorpora a Universidad Católica, vigente campeón de la Copa Ecuador, reforzando la defensa con experiencia internacional.

Mientras que Damián “Kitu” Díaz regresa al país tras su breve paso por Banfield en Argentina. El mediocampista ofensivo firmó con Guayaquil City, recién ascendido. En la presentación de su nuevo club marcó de cabeza ante su exequipo Barcelona SC.

