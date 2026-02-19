Felipe Caicedo critica decisiones de Farías tras derrota de Barcelona

El ex delantero y confeso hincha del Ídolo cuestionó el juego del equipo y la elección de jugadores contra Argentinos Juniors

Felipe Caicedo ya está fuera de los campos de fútbol luego de jugar la temporada pasada en Barcelona, su sueño de niño. Felipao no pudo demostrar su mejor nivel debido a las constantes lesiones y decidió retirarse. Ahora se dedica a apoyar al equipo desde afuera y comentar lo que ve en la cancha, como lo hizo este miércoles tras la derrota 1-0 ante Argentinos Juniors por Copa Libertadores.

Caicedo se ha vuelto muy activo en redes sociales para hablar de su equipo, escribe de vez en cuando para dar su opinión de la actualidad del elenco amarillo. Por ejemplo, dijo que él se la hubiera jugado por Miguel Parrales y Pablo Calles en la delantera del club, pero también mostró su apoyo a Darío Benedetto cuando fue oficializado.

Incluso a veces se refiere a hechos noticioso del fútbol ecuatoriano en general, como el fichaje de Nilson Angulo por el Sunderland, o la llegada de Deyverson a Liga de Quito y hasta la crisis institucional de su clásico rival, Emelec.

Pero la noche del miércoles se enfocó en la dura derrota de los Toreros ante el Bicho en el estadio Monumental. Eso a pesar que el elenco guayaquileño jugó con uno más por alrededor de 25 minutos. Caicedo fue duro en dos posteos donde el gran señalado es el entrenador del equipo, César Farías.

¿Qué escribió Felipe Caicedo tras la derrota de Barcelona?

"Garcia viene siendo lo mejorcito en pretemporada y hoy es suplente? Alguien que me lo explique", fue el primer mensaje que puso el ex atacante nacional. Eso en relación a que Johan García, una de las revelaciones del equipo en la pretemporada, y que se perfilaba como titular, comenzó en la banca de suplentes.

Tras el partido, Felipao fue más duro y más analítico con lo que pasó en el Monumental. Recordó a uno de sus excompañeros de equipo el año pasado y aseguró que Joao Rojas no pudo brillar por la forma de juego del equipo.

"Por lo visto hoy ningún 5 mejora a (Leonai) Souza. Muy bien (Jhonny) Quiñonez, el esquema no favorece en nada a Joao (Rojas) que siempre estuvo muy lejos del área rival. Estoy preocupado", señaló.

¿Cómo fue el partido de Barcelona ante Argentinos Juniors?

El duelo entre el Ídolo del Astillero y el equipo de la Paternal fue muy disputado, parejo y cerrado. No hubo casi ocasiones de gol hasta el final del duelo dónde ambos equipos se abrieron más. En especial Barcelona que fue a buscar la victoria con el hombre de más que tenía por la expulsión de Francisco Álvarez.

Pero cuando el empate parecía sellado, llegó el golpe definitivo. En el primer minuto de los cinco añadidos, Argentinos Juniors hilvanó una secuencia de pases en campo rival y, con un remate cruzado de Diego Porcel, marcó el 1-0 definitivo.

