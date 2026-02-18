Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Francisco Egas
Egas buscará con esta lista su polémico tercer periodo al mando de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.Cortesía

Elecciones FEF: Francisco Egas inscribió su candidatura con esta lista

El proceso electoral en la FEF suma un nuevo capítulo con la lista del oficialismo ya confirmada

Luego de que la CONMEBOL y la FIFA dieran luz verde a la reelección de Francisco Egas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el dirigente presentó el listado final de los nombres que lo acompañarán en estos comicios para el período 2027-2031.

RELACIONADAS

Dentro de la lista, se encuentran dirigentes que ya acompañaron a Egas en su paso por la FEF y varios de ellos con experiencia en gestión administrativa y deportiva dentro del contexto del balompié nacional.

Los miembros de la lista del oficialismo son:

  • Selim Fernando Doumet Herzog
  • Carlos Checrallah Manzur Sandoval
  • Manuel Amílcar Mantilla Valencia
  • Omar Oliver Estupiñán Rodríguez
  • Rodrigo Espinosa Villaquirán
  • Lenín Santiago Barragán Salvador
  • María Sol Muñoz Altamirano
  • Marlon Vicente Granda González

La lista de Francisco Egas en busca de la reelección en la FEF

Allison Dabas

“A sobrevivir comiendo atún”: la hincha ecuatoriana que sueña con ir al Mundial 2026

Leer más

Selim Fernando Doumet Herzog ha sido presidente de la Asociación de Fútbol del Guayas y miembro del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Su trayectoria está ligada a la organización de torneos profesionales y formativos, además de la representación del fútbol guayasense en las decisiones federativas.

RELACIONADAS

Carlos Checrallah Manzur Sandoval se desempeñó como presidente del 9 de Octubre, logrando el ascenso a la Serie A, y posteriormente asumió funciones como directivo de la Asociación de Fútbol del Guayas. Su perfil se ha enfocado en la gestión económica y administrativa de clubes profesionales.

Manuel Amílcar Mantilla Valencia ha ocupado la presidencia de la Asociación de Fútbol Profesional de El Oro y ha sido delegado provincial ante el Congreso de la FEF. Su trabajo se ha centrado en el desarrollo de competiciones locales y en la representación institucional del fútbol orense.

RELACIONADAS

Omar Oliver Estupiñán Rodríguez ha sido presidente de la Asociación de Fútbol de Esmeraldas y dirigente de clubes de la provincia. Su gestión ha estado orientada al fortalecimiento de los torneos formativos y a la participación de su asociación en los procesos federativos.

Rodrigo Espinosa Villaquirán ha ejercido como presidente de la Asociación de Fútbol de Tungurahua y delegado ante la FEF. Ha trabajado en la planificación de campeonatos provinciales y en la articulación entre el fútbol amateur y el profesional.

RELACIONADAS

Lenín Santiago Barragán Salvador ha sido titular de la Asociación de Fútbol Profesional de Chimborazo y representante de su provincia en los congresos de la FEF. Su gestión ha estado vinculada al impulso del fútbol formativo y al orden administrativo de los clubes locales.

Te puede interesar: Ecuador celebra título mundial U17 de Tomás Aguinaga en esgrima

María Sol Muñoz Altamirano ha ocupado cargos dentro de la estructura del fútbol femenino ecuatoriano y ha sido directiva en organismos provinciales, promoviendo la organización de torneos y la participación de clubes en competencias nacionales avaladas por la FEF.

RELACIONADAS

Marlon Vicente Granda González ha sido presidente de la Asociación de Fútbol Profesional de Loja y delegado ante el Congreso de la FEF. Su trayectoria se ha enfocado en la administración de campeonatos provinciales y en la representación institucional del fútbol lojano.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. “Pregúntale, si te dice la verdad, etenderás”: Mara Topic sobre Nadia Mejía en Ambato

  2. Concejal Ana Chóez pide información a la alcaldesa de Guayaquil sobre Segura EP

  3. Consejo de la Judicatura designará nuevo presidente tras renuncia de Mario Godoy

  4. Sigue EN VIVO Barcelona SC vs. Argentinos Juniors | Fase Previa 2 Copa Libertadores

  5. Nacional Potosí vs Botafogo: Dónde ver EN VIVO y alineaciones | Copa Libertadores

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga: “Los recursos de Guayas deben ir a la gente, no solo a cemento y obras”

  2. Facultad de Medicina de la UCE denuncia alteración de notas y pide auditoría

  3. En Quito, los medidores compartidos disparan la tasa de recolección de basura

  4. 68 "bancos fantasma" fueron identificados en Ecuador durante 2025

  5. Barcelona SC vs Argentinos Jrs EN VIVO, hora, canales y alineaciones por Libertadores

Te recomendamos