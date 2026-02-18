Elecciones FEF: Francisco Egas inscribió su candidatura con esta lista
El proceso electoral en la FEF suma un nuevo capítulo con la lista del oficialismo ya confirmada
Luego de que la CONMEBOL y la FIFA dieran luz verde a la reelección de Francisco Egas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el dirigente presentó el listado final de los nombres que lo acompañarán en estos comicios para el período 2027-2031.
Dentro de la lista, se encuentran dirigentes que ya acompañaron a Egas en su paso por la FEF y varios de ellos con experiencia en gestión administrativa y deportiva dentro del contexto del balompié nacional.
Los miembros de la lista del oficialismo son:
- Selim Fernando Doumet Herzog
- Carlos Checrallah Manzur Sandoval
- Manuel Amílcar Mantilla Valencia
- Omar Oliver Estupiñán Rodríguez
- Rodrigo Espinosa Villaquirán
- Lenín Santiago Barragán Salvador
- María Sol Muñoz Altamirano
- Marlon Vicente Granda González
Selim Fernando Doumet Herzog ha sido presidente de la Asociación de Fútbol del Guayas y miembro del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Su trayectoria está ligada a la organización de torneos profesionales y formativos, además de la representación del fútbol guayasense en las decisiones federativas.
Carlos Checrallah Manzur Sandoval se desempeñó como presidente del 9 de Octubre, logrando el ascenso a la Serie A, y posteriormente asumió funciones como directivo de la Asociación de Fútbol del Guayas. Su perfil se ha enfocado en la gestión económica y administrativa de clubes profesionales.
Manuel Amílcar Mantilla Valencia ha ocupado la presidencia de la Asociación de Fútbol Profesional de El Oro y ha sido delegado provincial ante el Congreso de la FEF. Su trabajo se ha centrado en el desarrollo de competiciones locales y en la representación institucional del fútbol orense.
Omar Oliver Estupiñán Rodríguez ha sido presidente de la Asociación de Fútbol de Esmeraldas y dirigente de clubes de la provincia. Su gestión ha estado orientada al fortalecimiento de los torneos formativos y a la participación de su asociación en los procesos federativos.
Rodrigo Espinosa Villaquirán ha ejercido como presidente de la Asociación de Fútbol de Tungurahua y delegado ante la FEF. Ha trabajado en la planificación de campeonatos provinciales y en la articulación entre el fútbol amateur y el profesional.
Lenín Santiago Barragán Salvador ha sido titular de la Asociación de Fútbol Profesional de Chimborazo y representante de su provincia en los congresos de la FEF. Su gestión ha estado vinculada al impulso del fútbol formativo y al orden administrativo de los clubes locales.
María Sol Muñoz Altamirano ha ocupado cargos dentro de la estructura del fútbol femenino ecuatoriano y ha sido directiva en organismos provinciales, promoviendo la organización de torneos y la participación de clubes en competencias nacionales avaladas por la FEF.
Marlon Vicente Granda González ha sido presidente de la Asociación de Fútbol Profesional de Loja y delegado ante el Congreso de la FEF. Su trayectoria se ha enfocado en la administración de campeonatos provinciales y en la representación institucional del fútbol lojano.
