Elecciones FEF: Francisco Egas inscribió su candidatura con esta lista

El proceso electoral en la FEF suma un nuevo capítulo con la lista del oficialismo ya confirmada

Egas buscará con esta lista su polémico tercer periodo al mando de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Luego de que la CONMEBOL y la FIFA dieran luz verde a la reelección de Francisco Egas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el dirigente presentó el listado final de los nombres que lo acompañarán en estos comicios para el período 2027-2031.

Dentro de la lista, se encuentran dirigentes que ya acompañaron a Egas en su paso por la FEF y varios de ellos con experiencia en gestión administrativa y deportiva dentro del contexto del balompié nacional.

Los miembros de la lista del oficialismo son:

Selim Fernando Doumet Herzog

Carlos Checrallah Manzur Sandoval

Manuel Amílcar Mantilla Valencia

Omar Oliver Estupiñán Rodríguez

Rodrigo Espinosa Villaquirán

Lenín Santiago Barragán Salvador

María Sol Muñoz Altamirano

Marlon Vicente Granda González

Selim Fernando Doumet Herzog ha sido presidente de la Asociación de Fútbol del Guayas y miembro del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Su trayectoria está ligada a la organización de torneos profesionales y formativos, además de la representación del fútbol guayasense en las decisiones federativas.

Carlos Checrallah Manzur Sandoval se desempeñó como presidente del 9 de Octubre, logrando el ascenso a la Serie A, y posteriormente asumió funciones como directivo de la Asociación de Fútbol del Guayas. Su perfil se ha enfocado en la gestión económica y administrativa de clubes profesionales.

Manuel Amílcar Mantilla Valencia ha ocupado la presidencia de la Asociación de Fútbol Profesional de El Oro y ha sido delegado provincial ante el Congreso de la FEF. Su trabajo se ha centrado en el desarrollo de competiciones locales y en la representación institucional del fútbol orense.

Omar Oliver Estupiñán Rodríguez ha sido presidente de la Asociación de Fútbol de Esmeraldas y dirigente de clubes de la provincia. Su gestión ha estado orientada al fortalecimiento de los torneos formativos y a la participación de su asociación en los procesos federativos.

Rodrigo Espinosa Villaquirán ha ejercido como presidente de la Asociación de Fútbol de Tungurahua y delegado ante la FEF. Ha trabajado en la planificación de campeonatos provinciales y en la articulación entre el fútbol amateur y el profesional.

Lenín Santiago Barragán Salvador ha sido titular de la Asociación de Fútbol Profesional de Chimborazo y representante de su provincia en los congresos de la FEF. Su gestión ha estado vinculada al impulso del fútbol formativo y al orden administrativo de los clubes locales.

María Sol Muñoz Altamirano ha ocupado cargos dentro de la estructura del fútbol femenino ecuatoriano y ha sido directiva en organismos provinciales, promoviendo la organización de torneos y la participación de clubes en competencias nacionales avaladas por la FEF.

Marlon Vicente Granda González ha sido presidente de la Asociación de Fútbol Profesional de Loja y delegado ante el Congreso de la FEF. Su trayectoria se ha enfocado en la administración de campeonatos provinciales y en la representación institucional del fútbol lojano.

