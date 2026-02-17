Ecuador celebra título mundial U17 de Tomás Aguinaga en esgrima

El esgrimista ecuatoriano dominó la Copa del Mundo Cadete U17 en Costa Rica y sumó su tercera medalla internacional

Aguinaga (segundo desde la izquierda) asciende con el oro al 4° lugar del ranking.

El deporte ecuatoriano celebra un logro histórico. Tomás Aguinaga se proclamó campeón en la Copa del Mundo Cadete (U17) de Florete Masculino, disputada en San José, Costa Rica, consolidándose como una de las mayores promesas de la esgrima regional.

Un camino perfecto hacia el oro

Sudamericano Sub-20: Ecuador es segunda en el hexagonal y espera a Argentina Leer más

El desempeño del ecuatoriano fue prácticamente impecable. En la ronda de poules, Aguinaga recibió apenas un toque, avanzó como número uno y clasificó directamente a la tabla de ocho, demostrando superioridad técnica desde el inicio.

En cuartos de final superó 15-4 al guatemalteco Eliu Cano. Luego, en semifinales, venció 15-6 a Rafael Rajic.

Ya en la final, mostró solidez táctica y fortaleza mental para imponerse 15-7 al surcoreano Aiden Kunwoo Yoon, asegurando así la medalla de oro.

El podio lo completaron Aiden Yoon (plata) y los bronces compartidos de Eugene Bae y Rafael Rajic.

Tercera medalla internacional

Con este resultado, Tomás Aguinaga suma su tercera medalla en Copas del Mundo Cadete, tras la plata obtenida en Lima y el bronce en Túnez.

Este triunfo no solo ratifica su proyección internacional, sino que además le permitirá escalar posiciones en el ranking de la Federación Internacional de Esgrima, organismo rector de la disciplina a nivel mundial.

Proyección para Ecuador

El título fortalece la presencia de Ecuador en la esgrima juvenil y posiciona a Aguinaga como referente regional en la categoría U17.

El proceso formativo y la continuidad en competencias internacionales serán claves para que el esgrimista mantenga su crecimiento y aspire a nuevas conquistas en el circuito mundial.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!